Kertész e Marinho abrem sabatinas da Fecomércio e A TARDE

Os prefeituráveis Mário Kertész (PMDB) e Márcio Marinho (PRB), abrem nesta quinta, 30, às 8h15, a série de encontros "Café da Manhã com os Candidatos" promovida pela Fecomércio-BA (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia) e o Grupo A TARDE. Os eventos serão transmitidos ao vivo pela A TARDE TV (www.atardetv.com.br) e os candidatos responderão a perguntas da plateia e de internautas.

Os interessados em participar do "Café da Manhã com os Candidatos" podem se inscrever enviando e-mail com nome completo, RG, data de nascimento e telefone para cafecomcandidatos@grupoatarde.com.br. Perguntas podem ser enviadas ao vivo via twitter (@atarde).

Setores importantes - Nesta quarta, enquanto se preparavam para o "Café da Manhã", Kertész e Marinho falaram da expectativa em relação a mais esta iniciativa da Fecomércio em parceria com o Grupo A TARDE. "O evento já é tradicional. Além disso, é muito importante, já que a atividade de comércio é uma das mais significativas para a economia de Salvador", assinalou o candidato peemedebista. "É com enorme prazer que eu participo", disse Kertész.

Para o prefeiturável do PRB, o encontro proporcionará uma maior aproximação dos candidatos com o eleitor. "É uma oportunidade de mostrar nossas propostas para a cidade, especialmente no que diz respeito aos setores do comércio e de serviços, que são os principais propulsores da economia de Salvador", pontuou Marinho.

A sabatina com cada um dos seis candidatos terá duração de uma hora e será mediada pela jornalista Ticiana Villas Boas. Mário Kertész se apresenta das 8h15 às 9h15. Em seguida será a vez de Márcio Marinho, que falará das 9h30 às 10h30. Os outros quatro candidatos a prefeito serão sabatinados em setembro, em dois outros encontros. O petista Nelson Pelegrino e Hamilton Assis, do PSOL, discorrem sobre suas propostas no próximo dia 12. No dia seguinte, 13, o candidato ACM Neto (DEM) abre o evento e Rogério Tadeu da Luz, do PRTB, encerra a série.

Cada encontro reunirá 240 pessoas na plateia, entre convidados da Fecomércio, do Grupo A TARDE e dos candidatos. Além de perguntas feitas pela plateia e enviadas por internautas, os candidatos a prefeito de Salvador responderão a questões formuladas por jornalistas da editoria de Política/Eleições do jornal A TARDE.

O presidente da Fecomércio-BA, Carlos Amaral, ressalva que a federação é apartidária. "Nosso objetivo é conhecer as propostas dos candidatos e colaborar com sugestões". O editor-chefe do Grupo A TARDE, Ricardo Mendes, pontua que a iniciativa atende ao interesse público.

