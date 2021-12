Kertész aposta em parcerias com a iniciativa privada

Com 38 promessas feitas no primeiro mês da campanha eleitoral, o candidato peemedebista Mário Kertész buscará na iniciativa privada os recursos para bancar as obras e projetos que pretende implantar em Salvador. O candidato prevê parcerias público-privadas (PPPs) para investimentos na infraestrutura viária da capital baiana, como a implantação de um veículo leve sobre trilhos (VLT) entre a Ribeira e o Terminal da França, no Comércio.

Segundo ele, a parceria com a iniciativa privada pode ser feita de duas maneiras: ou a empresa investe em troca da operação do sistema ou investe dentro de uma estratégia de Operação Urbana, com o objetivo de obter autorização de funcionamento de outro empreendimento. "A prefeitura tem recursos escassos, e estratégia de PPPs permite que o dinheiro do município seja direcionado para saúde, educação, cultura e conservação", afirma Mário.

Outro projeto que Kertész quer viabilizar com recursos da iniciativa privada é transformação do Parque de Exposições em uma arena multiuso. A obra, contudo, demandará uma negociação direta com o governo do Estado, que é proprietário do parque e tem em andamento desde 2009 um projeto para transformação do local na "Cidade da Música".

Grandes obras - Os setores de transporte e saúde concentram pelo menos metade das promessas do candidato Mário Kertész. Nos transportes, além do VLT da Ribeira, o candidato promete obras de porte para os bairros que compõem Cajazeiras: a construção de uma via expressa que servirá como um novo acesso e ampliação da linha 1 do metrô para o bairro. As fontes de financiamento, contudo, não são apontadas.

Na área da saúde, o candidato também propõe grandes obras, como a construção de um hospital municipal no Pau da Lima, a implantação de quatro policlínicas e ampliação da oferta de procedimentos de alta complexidade na rede municipal.

Para cumprir tais promessas, o candidato afirma que vai fazer a gestão plena da saúde, com o objetivo de trazer mais dinheiro do Sistema Único de Saúde (SUS) para o município. "Há uma distorção na administração da saúde em Salvador, que contraria a Constituição de 1988, que determina a municipalização da saúde", afirma Kertész. Segundo ele, o governo do Estado pode ajudar a desafogar o sistema, construindo hospitais no interior .

Em falta - Com as promessas centradas na saúde e nos transportes, o prefeiturável Mário Kertész apresentou poucas propostas para segmentos como educação, trabalho, ação social, gestão e serviços públicos.

Na educação, ele promete construir 100 escolas na capital baiana com estrutura modular, que possuem um custo mais baixo.

Também promete a ampliação da educação integral nas escolas municipais. Na ação social, as propostas do candidato do PMDB estão centradas no apoio a entidades do terceiro setor que realizam este tipo de trabalho.

Como política de emprego e renda, Mário propõe capacitação profissional e novas áreas para os camelôs. Para a gestão da cidade, a promessa é não aceitar indicações políticas para o secretariado.

