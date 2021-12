Kertész afirma que Salvador está sem "piloto"

Foi comparando Salvador com o avião desgovernado do filme de comédia "Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu", dirigido e escrito pelo americano Jim Abrahams, em 1980, que o candidato a prefeito de Salvador Mário Kertész (PMDB) marcou a sua participação, na noite desta segunda-feira, 20, na série de entrevistas iniciada pelo jornal BA TV, na TV Bahia (afiliada da Rede Globo), com os prefeituráveis da capital baiana.

Em conversa com os apresentadores Jefferson Beltrão e Kátia Guzzo, com duração de cinco minutos, o candidato peemedebista afirmou que a sua primeira ação, caso chegue ao posto de prefeito de Salvador, será colocar ordem na casa. Para isso, o candidato disse que, quando o assunto for mobilidade urbana, uma de suas prioridades será requalificar a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Quanto a arrecadação pública de impostos, que segundo a atual administração, é limitada, o prefeiturável afirmou que fará a revisão dos cadastros dos contribuintes, para estimular que empresas que tenham capital suficiente para contribuir, estejam em dia com os seus pagamentos.

Referindo-se à segurança, Kertész disse que, além da ampliação da iluminação pública, investirá em maior efetivo da guarda municipal, com ajuda de recrutas da marinha e da aeronáutica. Quanto ao turismo, o peemedebista prometeu criar três grandes festivais (gastronomia, música e cinema), para atrair visitantes do interior da Bahia e de outros Estados.

Além das promessas de campanha, Kestész afirmou não ter se supreendido com a sua colocação na primeira pesquisa divulgada pelo Ibope, no último dia 3 de agosto, onde aparece em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto. Para o postulante ao cargo de administrador de Salvador, o que pode ter contribuído para a sua atual colocação na pesquisa foi a sua entrada tardia na disputa, como também a presença dos dois primeiros colocados nas mais recentes disputas políticas do Estado, ACM Neto (DEM - que aparece com 40% das intenções de voto) e Nelson Pelegrino (PT - que aparece com 13%).

O próximo candidato a ser entrevistado na série de entrevistas promovida pelo BA TV será o petista Nelson Pelegrino.

