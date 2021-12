Kertész acompanha apuração em agência de comunicação

O candidato a prefeito de Salvador, Mário Kertész (PMDB), está acompanhando a apuração dos votos na agência de comunicação responsável pela produção da sua propaganda eleitoral, no bairro de Pernambués.

De acordo com a assessoria de comunicação do peemebista, Kertész segue a apuração tranquilo, acompanhado do presidente estadual do PMDB, Lucio Vieira Lima e do ex-ministro Geddel Vieira Lima.

Na pesquisa Boca de Urna, apresentada pelo Ibope no fim de tarde desta domingo, 7, Mário Kertész apareceu em terceiro lugar com 10% das intenções de voto.

