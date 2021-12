Kannário e Edcity confirmam pré-candidaturas à Câmara e Assembleia

Os cantores Igor Kannário e Edcity confirmaram na manhã desta terça-feira, 31, as suas pré-candidaturas pelo partido PHS para as eleições de 2018. Atual vereador em Salvador, Kannário será candidato a deputado federal, enquanto Edcity vai disputar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia, como deputado estadual.

O anúncio foi feito durante convenção da coligação proporcional PPS, PHS e PV. Os cantores se colocaram como frutos de um movimento denominado “Empoderamento da Favela" e afirmaram que as candidaturas surgiram de apelos populares.

“Só sabe a importância do Empoderamento da Favela quem vive o dia a dia do povo e luta por melhores condições para a nossa gente. É a oportunidade que as favelas de toda a Bahia têm de eleger pessoas que, de fato, sabem das dores e das dificuldades dos guetos”, declarou Kannário, por meio de nota da assessoria.

A expectativa do partido é que o bloco consiga eleger quatro deputados federais e quatro deputados estaduais n próximas eleições.

