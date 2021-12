Jutahy Magalhães vota ao lado de ACM Neto na Vitória

O candidato ao Senado Jutahy Magalhães (PSDB) votou acompanhado do prefeito ACM Neto (DEM) no Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, em Salvador.

Ao desconsiderar os resultados das últimas pesquisas em que aparece em 4º lugar, o candidato afirmou já ter uma vitória no campo pessoal, pois já apresentou à sociedade o que fez na vida pública durante todos esses anos na política.

“Estou buscando conquistar votos até as 17h para ser senador”, disse.

Questionado sobre o apoio do correligionário e candidato ao governo da Bahia pelo DEM José Ronaldo ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), Jutahy afirmou que não avalia as circunstâncias alheias e que o candidato dele até então é Geraldo Alckmin.

Já o prefeito ACM Neto ressaltou evitou comentar os resultados das pesquisas e afirmou que, independente do posicionamento de José Ronaldo, o apoio à candidatura dele está mantido. “Estamos juntos hoje, independente do resultado, amanhã e sempre”, revelou o prefeito.

Quanto ao apoio em um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Haddad (PT) e ele foi taxativo. “Não decido apenas por mim, o apoio será decidido ainda amanhã ou terça-feira em Brasília”, disse ele, ao ressaltar que o apoio dele até então é para Alckmin.

