Justiça tira rádios do ar por propaganda eleitoral ilegal

A programação do Rádio Metrópole, de propriedade do ex-prefeiturável Mário Kertész (ex-PMDB), foi retirada do ar neste domingo, 28, por ordem da 19ª zona eleitoral, responsável por exercer o poder de polícia durante as eleições. O mesmo aconteceu com a programação da Rádio Sociedade da Bahia.

Segundo o juiz Eduardo Augusto Viana Barreto, chefe da 19ª, a Metrópole promoveu propaganda eleitoral ao veicular entrevista com o prefeiturável Nelson Pelegrino (PT). Kertész, que obteve 9,43% dos votos no primeiro turno, declarou apoio ao candidato petista no segundo turno. A assessoria do Grupo Metrópole, no entanto, afirma que o candidato do DEM. ACM Neto, também foi entrevistado pelo rádio.

A programação da Rádio Metrópole e da Sociedade da Bahia ficará fora do ar até as 17h, quando a votação será encerrada.

Procurado pela reportagem, Mário Kertész contou que recebeu a notícia com surpresa. "O jornal, a rádio e o portal não fizeram campanha nem para mim. Temos procurado sempre manter o equilíbrio, ouvindo os dois lados. É uma decisão arbitrária e estapafúrdia. Meus advogados já entraram com um mandado de segurança para anular esta decisão. Mas se não for anulada antes das 17h, vou voltar com a programação assim mesmo. A rádio não fez campanha para ninguém no primeiro turno, vai fazer agora?".

