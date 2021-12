Justiça multa ACM Neto e Jutahy Júnior por propaganda antecipada

A desembargadora Cármen Lúcia Santos Pinheiro, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), multou em R$ 5 mil o prefeito ACM Neto (DEM) e o pré-candidato ao Senado pela chapa de José Ronaldo, Jutahy Magalhães Júnior (PSDB), por realizarem propaganda eleitoral antecipada. Ambos foram condenados pela Justiça Eleitoral, que acatou representação movida pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

Conforme a denúncia do PRTB, o prefeito ACM Neto declara apoio à candidatura de Jutahy Magalhães Júnior através de um vídeo publicado nas redes sociais, com conteúdo e “depoimentos elogiosos”. No documento no qual foi transcrita a denúncia, a declaração de ACM Neto diz que “Salvador e a Bahia precisam de um representante experiente e comprometido, que possa de fato lutar pelos nossos interesses, no Senado Federal. Eu conheço Jutahy Magalhães há muitos anos. É um dos políticos com os quais eu procuro conversar, procuro ouvir os seus conselhos, exatamente pela sua trajetória, pela sua história de um homem correto e comprometido com a Bahia. Jutahy já trabalha muito lá em Brasília para defender o nosso estado, e eu sei que vai trabalhar muito mais no Senado Federal”.

Ainda no mesmo vídeo, Jutahy teria respondido: “ACM Neto é o mais importante apoio individual para a minha pré-candidatura a senador em toda a Bahia. Quero agradecer o seu gesto. Senador, ele sabe que terá um parceiro leal e dedicado, para defender Salvador e sua excelente administração”. No mês de junho a Justiça determinou a retirada da gravação da internet.

Segundo o PRTB, o vídeo divulgado se configura como propaganda antecipada. Já a desembargadora responsável pela condenação, Cármen Lúcia Santos Pinheiro, considerou que a divulgação do vídeo provoca “desequilíbrio de oportunidades no pleito”.

Jutahy recorreu contra a multa ordenada pelo TRE. O secretário de Comunicação do município, José Pacheco Maia, informou que o departamento jurídico do Democratas está avaliando o caso para adotar as devidas providências.

