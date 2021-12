Justiça libera comercial com Tiririca

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) liberou, por meio de revogação de liminar, o comercial da empresa de vendas online Bom Negócio que tem o deputado Tiririca (PR-SP) como protagonista. O parlamentar, conhecido por sua participação em programas de humor na TV, concorre à reeleição.

A decisão, deferida na última sexta-feira, 25, foi do desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin. Em 16 de julho, a retirada da peça publicitária do rádio e da TV já havia sido determinada pelo TRE-SP atendendo pedido do Partido da República (PR) ao qual Tiririca é filiado. A ideia era evitar prejuízos à sua reeleição.

O argumento do PR é que existe uma determinação que proíbe a participação de candidatos em comerciais. A veiculação, segundo o partido, poderia resultar, além da inviabilização da candidatura, em multa. O partido também afirmou que a deicisão de estrear a campanha durante o período eleitoral foi da agência que cuidou do contrato de Tiririca.

Como a propaganda continuou sendo veiculada na Internet, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE), seção São Paulo, acionou o PR, o deputado, a empresa e o Google, proprietário do YouTube.O argumento é que a peça feria os princípios de igualdade entre os candidatos.

Já para o desembargador Cauduro Padin o conteúdo da peça não tem característica de propaganda eleitoral. Ele também entendeu que as restrições da legislação para o rádio e TV não se estendem para a Internet por ser um meio com linguagens diferenciadas.

Bordões

O comercial tem 30 segundos. Nele, um casal se perpara para deixar um apartamento quando uma caixa térmica, onde aparece a cabeça do humorista, faz críticas à mulher: "Larga essa mocreia, excelentíssimo abestado. Fica sendo mandado por essa mulher velha, nojenta, aí. Descola, parasita. Leva eu, leva eu. Vamos para a balada, eu adoro balada". Nesse momento Tiririca é "eliminado" pela mulher que explica para o marido que acabou de vender a caixa térmica.

A peça publicitária dá continuidade à série que utiliza celebridades conhecidas por estabelecer bordões ou autores de declarações polêmicas, como o jogador Maradona. O roqueiro Supla, o humorista Paulo Gustavo, a socialite Narcisa Tamborindeguy, o apresentador Sérgio Mallandro e o cantor Compadre Washington foram os outros protagonistas da série.

O baiano Compadre Washington que fez fama com o grupo "É o Tchan" voltou aos holofotes após o comercial onde solta o bordão "sabe de nada, inocente", que virou mania nacional. Até o jogador alemão Lukas Podolski usou o "sabe de nada, inocente", em um dos seus famosos posts sobre o Brasil durante a Copa.

Da Redação Justiça libera comercial com Tiririca

adblock ativo