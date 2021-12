Justiça investigará panfleto contra Lídice

O procurador regional eleitoral Sidney Madruga disse nesta segunda-feira, 13, que os autores e distribuidores de panfleto apócrifo contra a deputada federal e candidata ao Senado Lídice da Mata (PSB) correm risco de prisão, caso sejam identificados. Ele recebeu das mãos da candidata, ontem, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) a peça que foi distribuída nos arredores do Iguatemi sob o título “Vale a pena lembrar de novo!”.



De acordo com Madruga, o conteúdo incita calúnia ou difamação contra a candidata, previsto nos artigos 324 e 325 do Código Eleitoral. “Em caso de condenação, a detenção varia de três meses a um ano”, disse o procurador. Lídice alega tratar-se de atitude “covarde” motivada pelo “desespero de adversários”.



Sidney Madruga aguarda uma representação oficial da candidata, que garantiu enviá-la hoje, por meio de seu setor jurídico. Ele então vai decidir se inclui a investigação num inquérito policial que já corre por denúncias de crimes supostamente cometidos contra a deputada ou se instaura outro inquérito policial. “Entendo que há crime de calúnia ou difamação na mensagem e que cabe ação penal”, avaliou.

