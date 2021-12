Justiça Eleitoral já substituiu 56 urnas em todo o País

No início da votação deste domingo, 26, 56 urnas precisaram ser substituídas em todo País. O Rio de Janeiro foi o estado que teve mais urnas substituídas, totalizando 16, de acordo com o primeiro balanço oficial divulgado pelo Tribunal Superior Eleirtoral (TSE).



Ainda segundo o balanço, São Paulo teve dez equipamentos substituídos, Paraná teve nove, Santa Catarina seis, Roraima cinco, Goiás quatro, Distrito Federal dois. Minas Gerais, Maranhão, Sergipe e Bahia tiveram uma urna substituída, cada.

Em Salvador, a urna da seção 11 do Colégio Duque de Caxias, na LIberdade, precisou ser substituída, o que causou uma fila e atrasou a votação no local.



Para resolver problemas desse tipo estão à disposição dos presidentes de mesa 61.438 urnas de contingência em todo país. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, vai conceder às 13h a primeira entrevista coletiva à imprensa para falar sobre o andamento das eleições neste segundo turno.

