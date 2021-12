Justiça determina que Bruno Reis diminua participação de ACM Neto em programas

O candidato Bruno Reis (DEM) terá que diminuir o tempo que o atual prefeito de Salvador, ACM Neto, aparece em seus programas eleitorais. A decisão vem após o PCdoB entrar com uma representação na Justiça.

Para o PCdoB, a participação de ACM Neto é excessiva e que chega a ter até 100% de atuação do prefeito.

A juíza acatou o pedido do partido e solicitou a retirada dos programas para adequar o tempo de participação do apoiador, que limita em até 25% do tempo.

O presidente do PCdoB em Salvador, Jurandir Júnior, criticou o uso de Bruno Reis da propaganda eleitoral. “Na propaganda do DEM, parece que Bruno Reis é garoto-propaganda de ACM Neto”, disse Júnior.

O candidato do DEM ainda não se pronunciou sobre a decisão.

adblock ativo