Justiça desconsidera ação de Kertész contra Marinho

A ação movida pelo candidato a prefeito de Salvador, Mário Kertész (PMDB), contra o também prefeiturável Márcio Marinho (PRB) - sobre uma suposta infração eleitoral relacionada ao tamanho de placas e painés no comitê do republicano - foi considerada improcedente pela Justiça Eleitoral. O resultado do processo foi divulgado pelo órgão na noite da última segunda-feira, 27, e o prazo para o recurso foi encerrado às 18h, desta terça-feira, 28.

Por meio da sua assessoria de imprensa, o advogado do candidato Márcio Marinho, Tiago Ayres, disse que a ação de Kertész não seria próspera, por considerar que seu cliente não cometeu ofensas à lei eleitoral.

Entretanto, o defensora de Kertész, Débora Guirra, destacou que recorreu da decisão, porque o candidato Márcio Marinho teria ajustado as placas - que devem ter máximo de quatro metros quadrados - após tomar conhecimento do processo.

"Também entramos com ação contra Neto e Pelegrino, pela mesma infração, e eles foram multados. Se eles foram multados, Marinho também tem que ser", afirmou Débora Guirra, ao ressaltar que Kertész foi um dos únicos candidatos que não infrigiu essa regra eleitoral.

adblock ativo