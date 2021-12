Justiça derruba propaganda de Olívia Santana que relaciona Geddel a Bruno Reis

A juíza Maria Martha Goes Rodrigues de Moraes, da 2ª Zona Eleitoral de Salvador, determinou que a coligação da candidata a prefeita Olívia Santana (PCdoB) deixe de exibir a propaganda na qual o candidato Bruno Reis (DEM) é relacionado ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB).

A magistrada também concedeu direito de resposta à coligação do vice-prefeito. No caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 5 mil, com limite máximo de R$ 30 mil.

"No caso, entendo estar configurada a propaganda eleitoral negativa irregular, com objetivo de depreciar e ridicularizar a honra do candidato ao cargo majoritário da coligação representante. Na propaganda impugnada, tentam os representados ligar a imagem do candidato da coligação representante à imagem de um ex-político acusado e condenado por corrupção, sem demonstrar tal envolvimento, não havendo, em análise perfunctória, elementos que demonstrem a veracidade", escreveu a juíza.

A propaganda diz que Geddel foi o responsável por indicar Bruno para ser candidato a vice-prefeito em 2016. No pedido, a coligação do democrata afirmou que "a propaganda veicula imagem de reportagem sobre a prisão de Geddel que nada se relaciona com o candidato Bruno Reis" e que Geddel não o indicou para disputar o cargo, e sim "o partido MDB, numa aliança partidária nas eleições de 2016".

