Justiça derruba liminar e Fábio Nogueira está fora de debate

A juíza Patrícia Ketzman Szporer voltou atrás e reconsiderou, no início da noite desta quinta-feira, 29, a liminar concedida por ela e que garantia a presença do candidato a prefeito Fábio Nogueira, da coligação "Agora é com a gente" (PSOL e Rede), no debate que a TV Bahia promoveu, às 22h15, com quatro candidatos à prefeitura de Salvador.

A juíza acatou a argumentação da TV Bahia de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia indicado que o PSOL e a Rede só possuem oito deputados, já que dois outros parlamentares estão com os mandatos sendo questionados, devido à troca partidária.

A resolução nº 23.457/2015 assegura que apenas candidatos dos partidos políticos com mais de nove representantes na Câmara dos Deputados podem participar dos debates.

O advogado da emissora, Sávio Mahmede, comentou a decisão: "A lei e a posição do TSE foram confirmadas pelo TRE-BA, independentemente do interesse individual dos partidos".

Com a exclusão do candidato do PSOL, o debate televisivo entre prefeituráveis de Salvador teve a participação apenas de quatro concorrentes: ACM Neto (DEM), Alice Portugal (PCdoB), Cláudio Silva (PP) e Sargento Isidório (PDT). Da Luz (PRTB) e Célia Sacramento (PPL) também foram excluídos do debate, porque os respectivos partidos têm menos de nove deputados.

adblock ativo