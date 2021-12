Juíza veta novela em comício de Pelegrino e Dilma

A juíza responsável pela 9ª zona eleitoral de Salvador, Ana Conceição Barbuda, por meio de medida liminar, proibiu a exibição do último capítulo da novela Avenida Brasil, na próxima sexta-feira, 18, durante o comício em que o candidato a prefeito Nelson Pelegrino (PT) terá a companhia da presidente Dilma Rousseff, no bairro de Cajazeiras.

A decisão da magistrada, divulgada na tarde desta quinta-feira, 18, por volta das 17 horas, foi comemorada pela equipe jurídica do candidato democrata à Prefeitura de Salvador, ACM Neto. De acordo com Lílian Reis, advogada do postulante, a juíza sentiu que a exibição da novela configuraria o evento como showmício. "Não acredito que algum juíz irá reverter essa decisão", afirmou.

Para a juíza Ana Conceição Barbuda, o interesse em exibir a novela evidencia "que tal conduta tem fins eleitoreiros", já que a coligação iria usufruir imagens de artistas globais e do ibope da programação para beneficiar a sua campanha e o resultado final da eleições.

De acordo com a assessoria de Nelson Pelegrino, a representação do candidato do DEM prova que Neto não gosta de povo. "Em tom de galhofa, os comentários nas hostes petistas eram de que a turma de Neto conseguiu frustrar o povo sem a novela, mas não vai impedir a mudança na prefeitura de Salvador", informou nota oficial do petista.

