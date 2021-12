Juiz suspende parte do programa com acusações a Rui

A Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) informou que o juiz Cláudio Césare Braga Pereira determinou em caráter liminar que a coligação "Unidos Por Uma Bahia Melhor", liderada pelo DEM, se abstenha imediatamente de veicular dois trechos da propaganda em que acusa candidatos do PT de participarem do suposto esquema de desvio de dinheiro público da ONG Instituto Brasil, veiculado recentemente pela revista Veja.

A coligação liderada pelo DEM tem como candidato ao governo o ex-governador Paulo Souto.

Notificação

O primeiro trecho que deverá ser retirado da propaganda eleitoral do DEM é o seguinte: "Os deputados federais petistas Rui Costa, Afonso Florense e Nelson Pellegrino, que agora pedem novamente seu voto, são apontados como beneficiários do esquema, assim como o senador da mesma turma, Walter Pinheiro, e alguns funcionários públicos. Todos eles, como se sabe, são 'homens de confiança' de Wagner e seu vice, Otto Alencar".

O segundo trecho a ser suprimido é o seguinte: "Está na revista Veja desta semana, o PT da Bahia desviou milhões de reais de programas habitacionais. O escândalo envolve o candidato ao governo Rui Costa, além de outros candidatos a deputado, como Nelson Pellegrino e Afonso Florense, acusados de receber dinheiro desviado dos pobres. Cinquenta milhões de reais que deveriam servir para construir casas populares foram desviados para a campanha dos petistas baianos".

