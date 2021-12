Juiz do TRE determina retirada de material de Otto Alencar

O juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Salomão Viana, deferiu liminar para que o governador em exercício e pré-candidato ao Senado Otto Alencar e o seu partido, o PSD, retirem de circulação, em um prazo de 48 horas, todo o material de propaganda eleitoral em prol do candidato no município de Ruy Barbosa - reduto político de Otto.

A liminar atende a ação movida pelo procurador regional eleitoral na Bahia, José Alfredo de Paula Silva, que identificou a prática de propaganda antecipada por meio de pintura em muro residencial e adesivos autocolantes em carros com os dizeres: "Voto PSD 55", "Ruy Barbosa 100% Otto Alencar" e "Governador 2014 55 PSD".

Em sua decisão, o juiz relator diz que as mensagens veiculadas fora do calendário eleitoral têm o propósito de direcionar o voto do eleitor e que tal situação desequilibra o pleito e viola a isonomia que deve prevalecer entre os candidatos e as agremiações partidárias.

