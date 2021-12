Juiz do TRE cassa decisão que proibia propaganda de obra

Na guerra judicial que travam os partidos e gestores nessa eleição, o governo da Bahia conseguiu reverter a decisão do juiz Ricardo D'Ávila da 17ª Zona Eleitoral de Salvador, que determinou na última quarta-feira, suspensão da propaganda do Estado sobre a "Via Expressa" considerando que ela beneficiaria o candidato a prefeito Nelson Pelegrino (PT). D'Ávila também havia multado o governador Jaques Wagner em R$ 5,3 mil em função da propaganda que ele considerou irregular.

No entanto no mesmo dia, a Procuradoria Geral do Estado entrou com uma ação cautelar no Tribunal Regional Eleitoral e obteve decisão liminar favorável do juiz Wanderley Gomes suspendendo a sentença. Ao contrário do seu colega Ricardo D'Ávila, Wanderley Gomes argumenta que a publicidade em exame "observou o caráter informativo exigido pela Constituição".

Promoção pessoal - Como a propaganda não contém nomes, símbolos ou imagens que caracterizem "promoção pessoal de autoridades ou servidores", o juiz entendeu não haver irregularidade. Essa nova decisão suspende o que havia definido Ricardo D'Ávila, até o julgamento do mérito do recurso que a Procuradoria impetrou na 17ª Zona Eleitoral.

Na interpretação de Wanderley Gomes a propaganda é uma peça "que apresenta aos cidadãos obra realizada pelo governo do Estado, referente à construção da Via Expressa de caráter informativo, sem qualquer menção a nome, cargo ou imagem que possa ser associada ao pleito em disputa, de modo a ser considerada propaganda que beneficie o candidato que concorre pelo partido do atual chefe do Executivo estadual". O juiz também cancelou a multa de R$ 5,3 mil imposta ao governador.

Agravo - Gomes citou ainda uma decisão do pleno do TRE que, ao apreciar um "agravo regimental" relacionado a uma ação semelhante, concluiu pela possibilidade do governo estadual continuar veiculando sua propaganda institucional mesmo durante o período eleitoral.

Chegou a citar um trecho do referido acórdão segundo o qual seria um exagero "enxergar a publicidade transmitida como subliminar com fins eleitoreiros fortes o bastante para motivar escolhas do eleitorado".

Opostas - As duas interpretações à exibição da propaganda são completamente opostas. D'Ávila, na sua sentença, disse que a publicidade institucional vem sendo "totalmente desvirtuada" para se transformar "em mecanismo de propaganda de candidatos, custeada com recursos públicos (...) onde se encontram interesses partidários eleitorais".

Ponderou ainda que a obra da Via Expressa "sequer está terminada", sugerindo que por essa razão não deveria ser objeto de propaganda. Além disso entendeu haver clara "unicidade visual" entre a propaganda oficial e a do candidato do PT, citando que no horário político o candidato petista "exalta a construção da 'Via Expressa' realizada pelo seu 'time'". Na prática, a definição desse caso pela Justiça Eleitoral não terá mais qualquer eventual efeito na campanha política pela Prefeitura de Salvador já que a eleição ocorre amanhã.

