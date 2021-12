José Serra muda coordenação na Bahia

Patrícia França, do A TARDE

Por conta de problemas na organização da campanha do presidenciável José Serra na Bahia (PSDB), como o atraso do candidato à romaria de Bom Jesus da Lapa, na última sexta-feira – o que o impediu de visitar o santuário –, bem como a carência de material de propaganda eleitoral, a coordenação da campanha do tucano no Estado muda de mãos esta semana. Sai o ex-prefeito de Salvador Antônio Imbassahy (PSDB), candidato a deputado federal, e assume o ex-deputado estadual Murilo Leite. O tucano foi secretário de Abastecimento e secretário de Governo nas gestões de Waldir Pires e Nilo Coelho.

A mudança de comando pretende “integrar e afinar mais” a campanha de Serra à de Paulo Souto (DEM), que disputa o governo do Estado, segundo explicou o candidato a vice e coordenador da campanha do democrata, Nilo Coelho (PSDB). O ajuste visa, sobretudo, alavancar a campanha de Serra na Bahia, assim como a de Souto.

No quarto maior colégio eleitoral do País, Serra perde para a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, que, segundo último levantamento do Datafolha, tem 43% dos votos contra 32% do tucano. Paulo Souto é o segundo colocado atrás do governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, que tem 44% das intenções de voto contra 23% do democrata.

Núcleo - No esforço de fortalecer o palanque de Serra na Bahia, o secretário-executivo do PSDB nacional, Sérgio Silva, também decidiu, em reunião na última quinta-feira com os coordenadores políticos da campanha baiana, Nilo Coelho e Raimundo Brito, instalar um núcleo da campanha de José Serra no Comitê Central de Paulo Souto.

“Estou muito confiante que, a partir de agora, as coisas começam a acontecer em um ritmo mais acelerado”, prevê animado Nilo Coelho, que atribui as dificuldades da campanha demo-tucana na Bahia muito mais à “peculiaridade” da aliança estadual, que está restrita a dois partidos, o DEM e o PSDB.

Coelho traduz as dificuldades à falta de material de propaganda, como adesivos e bandeiras, e uma coordenação “mais afinada” das campanhas, para que as visitas do candidato à Bahia sejam planejadas com antecedência.

Na passagem de Serra em Itabuna, no mês passado, o candidato conseguiu reunir pouco mais de 100 pessoas na caminhada que fez no Centro Comercial da Cidade, depois de fazer os presentes esperarem na chuva por cerca de duas horas. Na véspera da visita, poucas pessoas, fora os militantes do PSDB e DEM, sabiam da visita do tucano.

Sem conciliar - A TARDE tentou, nesta segunda, falar por celular diversas vezes com o ex-prefeito Antônio Imbassahy e o ex-deputado Murilo Leite, mas não teve sucesso.

A assessoria de Imbassahy também não conseguiu contatá-lo. Paulo Souto não quis comentar a troca na coordenação da campanha de Serra na Bahia, limitando-sea dizer que na sua campanha tudo vai bem.

Nos bastidores, o comentário é que Imbassahy,há seis anos sem mandato, não estava conseguindo conciliar a campanha de deputado com a coordenação da de Serra.



adblock ativo