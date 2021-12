José Serra lança programa de segurança e faz corpo a corpo no Pelourinho

Alan Ramos, do A TARDE On Line*

O candidato à Presidência da República José Serra (PSDB) chegou ao Senac-Pelourinho com uma hora e vinte minutos de atraso para o lançamento do seu Plano Nacional de Segurança Pública, que estava marcado para às 15h. O candidato tucano desembarcou em Salvador no horário, mas ficou preso no trânsito no caminho entre o aeroporto e o Centro Histórico.

Serra falou durante cerca de 40 minutos sobre o plano de segurança que pretende implantar em seu governo, caso seja eleito. O tucano especificou os sete pontos principais que pretende instituir na área de segurança pública: enfrentar o crime como uma questão nacional; aumentar os investimentos em tecnologia; melhorar o salário e as condições de trabalho dos policias; adoção de uma política de prevenção ao crime com ações de ocupação nas favelas; apoiar vítimas de crime na esfera psicológia e jurídica; aumento do número de presídios; e criação de um ministério de segurança com a tarefa de implantar estes pontos.

Entre os políticos que estiveram presentes ao espaço do evento, estavam o candidato ao governo da Bahia, Paulo Souto (DEM), o candidato a deputado federal, ACM Neto (DEM), e o deputado João Almeida, líder do PSDB na Câmara dos Deputados, além de grande parte da cúpula do DEM.



Duas bandas de percussão animaram o evento no Pelourinho, atraindo diversos turistas, mas poucos eleitores se fizeram presentes. Entre 100 e 200 cabos eleitorais prestigiaram a chegada de Serra e compuseram a maioria do público.



Paulo Souto manifestou-se sobre a visita de José Serra à capital baiana e disse que elas devem ser intensificadas, já que o candidato tucano à presidência considera a Bahia um importante colégio eleitoral – atualmente, é o quarto maior do país.

Após seu discurso, José Serra fez um corpo a corpo junto ao eleitorado, caminhando pelas ruas do Centro Histórico. O tucano deixará Salvador ainda nesta sexta.

*Com informações do repórter Biaggio Talento, de A TARDE

