José Serra evita tititi mas bate pesado na segurança pública

Biaggio Talento, Ilhéus - BA

O candidato do PSDB à presidência da república José Serra, aproveitou sua visita, ontem, no município de Itabuna, sul da Bahia, para voltar a fazer críticas pesadas à área de Segurança Pública no Estado e também no País. Ele lembrou que Itabuna é a cidade de maior mortalidade de jovens pela violência urbana e classificou o problema como "crítico". Reforçou que criará um Ministério da Segurança e uma Força Nacional, "estável e permanente" para ajudar os estados a combater a violência.

"É preciso ter um fichário nacional de criminosos que, por incrível que pareça não existe", declarou, assinalando que o governo brasileiro não controla as fronteiras, principalmente a da Bolívia de onde vem, conforme o tucano, 80% da droga que entra no Brasil. Segundo Serra o governo boliviano "não dá bola pra isso" e por essa razão pretende, se for eleito presidente, "fazer pressão diplomática "nos países que exportam cocaína pra cá". Foi o único momento em que ele se dispôs a tratar de temas nacionais. Quando indagado sobre as sucessivas burlas da lei eleitoral pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da oposição ferrenha que vem sofrendo das centrais sindicais ligadas à candidatura da petista Dilma Rousseff, encerrou com uma frase: "hoje à tarde, aqui em Ilhéus, não tem tititi".

Aeroporto e cacau - Serra passou o sábado entre Ilhéus e Itabuna. Dos três grandes problemas que afetam a economia dos dois municípios, o precário aeroporto de Ilhéus, as dívidas dos cacauicultores e a estruturação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) o candidato do PSDB só quis se comprometer em resolver imediatamente, caso chegue ao Planalto, a questão do campo de pouso. Ele sentiu na pele o problema: devido às chuvas, seu avião não pode pousar em Ilhéus, só teve condições no aeroporto da Ilha de Comandatuba, a cerca de cem quilômetros.

"A situação do aeroporto é lamentável, deplorável, não sei pra que a Infraero, que cuida de aeroportos, existe, porque é um aeroporto (de Ilhéus) que não tem instrumentos, a pista precisa ser ampliada", reclamou, no final da tarde de ontem, logo após, degustar alguns quibes noBar Vesúvio, de Ilhéus, que o escritor Jorge Amado tornou famoso no romance "Gabriela, Cravo e Canela". Serra assinalou que "várias coisas que envolvem o turismo e a região, podem ser feitas logo, é barato. Isso sem dúvida nenhuma ajudaria o turismo e os negócios em geral". Ele qualificou de "inacreditável" o fato de um município como Ilhéus, pólo de turismo e de negócios ficar "sem comunicação aérea regular".

Serra deixou meio decepcionados os cacauicultores que vem sofrendo com as dívidas desde que a "vassoura-de-bruxa" devastou os cacauais a partir de década de 1980. O tucano preferiu não fazer promessas irresponsáveis. "A questão do cacau, exige um tratamento mais sério. Não adianta eu vir aqui na véspera deeleição e falar: ta bom, eu vou resolver, tem tal promessa, vou fazer isso".

adblock ativo