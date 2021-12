José Serra afirma que segurança pública "piorou muito" na Bahia

A TARDE On Line*

O candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, chegou a Itabuna (429 km de Salvador), no começo da tarde deste sábado, 17, com mais de duas horas de atraso em relação à previsão inicial. O político foi recebido na Avenida Cinquentenário, centro da cidade, por cerca de 100 correligionários e populares com faixas, bandeiras e carros de som. Serra driblou a imprensa ao inverter a agenda que havia sido divulgada anteriormente e que previa uma visita a Ilhéus (465 km de Salvador) e, em seguida, a Itabuna.

Junto a Serra estavam presentes o candidato ao governo do estado pelo DEM, Paulo Souto, vários candidatos a deputado e cerca de 200 militantes do PSDB, DEM, e PPS.

Candidato do PSDB à presidência da República faz corpo a corpo com eleitores

Esta foi a primeira visita de Serra à Bahia depois de ter sua candidatura à Presidência da República homologada oficialmente. Ele passou uma hora cumprimentando pessoas, abraçando-as e tirando fotos, em meio a grande tumulto. O candidato também parou várias vezes para entrar em lojas.

Durante a caminhada, o candidato à presidência tocou numa questão problemática do estado: a segurança pública. “Aqui na Bahia, o quadro de segurança tem piorado muito, e eu quero criar o Ministério da Segurança Pública precisamente para ter uma união nacional na luta pela segurança das famílias”. Serra comentou também que o enfrentamento do contrabando de armas e drogas é uma tarefa exclusiva do Governo Federal.

Outro assunto na pauta de sua visita é a crise cacaueira no sul da Bahia. Serra prometeu enfrentar e resolver o problema num prazo de cinco anos. “Vamos enfrentar a situação num período de 5 anos, que é o tempo que a árvore do cacau leva para se desenvolver”. Ele deixou a Avenida Centenário por volta de 13h30 e seguiu para a vizinha cidade de Ilhéus (a 35km de Itabuna), onde deve visitar bairros carentes.

Em Ilhéus, Serra tem como principal compromisso uma reunião com empresários da indústria do cacau. Está programada a entrega de um documento para o político com propostas de renegociação das dívidas cacaueiras e melhorias na produção.

Supresa - O candidato foi aguardado no aeroporto de Ilhéus, desde o começo da manhã, por jornalistas que tinham a informação que o voo trazendo o político chegaria às 10h30, mas surpreendeu a todos ao seguir direto para Itabuna.

* Com informações de Biaggio Talento | A Tarde.



