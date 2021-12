José Ronaldo é o candidato ao governo da Bahia pela oposição

O pré-candidato ao governo da Bahia pela oposição será o democrata José Ronaldo. A decisão saiu na noite desta quarta-feira, 23, em Brasília, na sede do PSDB, durante reunião com o deputado federal João Gualberto (PSDB), que também estava disposto a concorrer ao cargo.

O presidente do PSDB, o pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, participou do encontro e anunciou o apoio do partido a José Ronaldo. "Há uma afinidade de propósitos, princípios, valores para trabalhar pelo Brasil e pela Bahia. Fico feliz que o PSDB na Bahia, junto com o Democratas, trilhem para apresentar um grande programa, uma grande plataforma de trabalho para o estado da Bahia", disse Geraldo Alckmin que lembrou ter família de origem na Bahia. "Estamos juntos para trabalhar pelo Brasil e pela Bahia", ressaltou.

João Gualberto destacou o currículo de José Ronaldo que foi quatro vezes prefeito de Feira de Santana e entende que ele vai trazer a unidade esperada pela oposição ao PT. Quanto a ser vice de José Ronaldo, João Gualberto disse que o assunto ainda não foi tratado. "Isso depois vamos ver se ele me convida", brincou.

"O convencimento estava acontecendo entre todos de que uma candidatura só seria melhor para disputar as eleições. Eu confesso que não acho isso, mas fui voto vencido e não posso junto aos colegas, do PSDB e de outros partidos de oposição ao PT, ir contra a maioria, afinal de contas estamos em uma democracia", desabafou João Gualberto.

José Ronaldo disse que não é a primeira que se reuniu com Geraldo Alckmin. "Saio daqui muito feliz, porque é uma reunião muito importante das oposições no estado da Bahia". O pré-candidato ao governo não quis apontar qual foi o ponto definitivo de escolha de seu nome: "Nós já conversamos muito lá na Bahia, sexta-feira teremos um evento, e vamos usar da palavra tanto João Gualberto, quando a minha pessoa e o prefeito ACM Neto, Juthay também, conversaremos mais lá sobre essa questão".

Mais cedo, deputados de partidos da oposição já haviam confirmado ao jornal A TARDE que a definição estava adiantada e que José Ronaldo ficaria na disputa com apoio de João Gualberto e que isso seria tornado público nesta sexta-feira.

José Ronaldo chegou à sede do PSDB acompanhado do deputado federal Paulo Azi (DEM) e do prefeito de Camaçari Elinaldo Araújo (DEM).

50% da chapa

Falta ainda definir como será a composição da chapa. O deputado federal Jutahy Magalhães Jr. (PSDB) já é nome certo na disputa pelo Senado e quem quer compor com ele é o colega de parlamento Irmão Lázaro (PSC), que está disposto a disputar uma das duas vagas seja na chapa da oposição seja em candidatura própria. José Ronaldo disse que na sexta, pelo menos 50% da chapa deve ser anunciada. "Eu acho que estamos caminhando para o entendimento e devemos fechar isso o mais rápido possível", acrescentou José Ronaldo.

Histórico

A separação da oposição aconteceu depois do dia 6 de abril, quando o prefeito de Salvador, ACM Neto, decidiu se manter no cargo e não concorrer ao governo, como era esperado pelo Democratas. Desde então, os partidos de oposição trabalham na unificação da chapa e já davam como certa que seria apresentada uma única candidatura ao governo da Bahia, mas ainda buscavam quem seria o representante contra o petista Rui Costa.

adblock ativo