Jornalista Nestor Mendes Jr. se envolve em confusão

O jornalista Nestor Mendes Jr. se envolveu em uma confusão após votar na manhã deste domingo, 26. Ele foi acusado de agredir um homem em frente a escola Girassol, no Itaigara. "Não houve agressão nenhuma. Vi um homem com bandeira e camisa do PSDB xingando uma delegada do PT, que eu nem conheço. Me exaltei e disse: 'rapaz, se respeite'. Também fiz um gesto exaltado e ele disse que foi agredido", explicou Nestor.

Segundo o jornalista, dois policiais apareceram e um deles disse que tinha visto a agressão. "Eles me algemaram e me empurraram no chão", contou. Na delegacia, Nestor e o homem agredido, que não teve a identidade revelada, fizeram um Boletim de Ocorrência. Foi, então, lavrado um termo circunstanciado de agressão e o jornalista foi liberado. Nestor foi para o Instituto Médico Legal para fazer um exame de corpo de delito. "Fiquei com marcas nos pulsos da algema e escoriações no joelho", afirmou.

