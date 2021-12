João Santana agradece e faz avaliação da campanha

O candidato ao governo da Bahia pelo MDB, João Santana, votou hoje pela manhã na Escolinha Saci, do município de Irará. Acompanhado de correligionários, o presidente estadual da sigla fez uma avaliação da campanha.

"Como tudo que cerca a minha vida e a minha trajetória, fiz minha campanha de maneira limpa, honesta e apresentando as minhas ideias e propostas para tirar a Bahia do atraso. Procurei mostrar que, há 30 anos, a Bahia é a mesma porque os políticos que estão aí são sempre os mesmos. Agora é hora de aguardar o resultado com tranquilidade, pois tenho convicção que teremos um segundo turno para que possamos continuar mostrando o que precisa ser feito para melhorar o futuro do nosso estado", afirmou.

Santana também aproveitou a oportunidade e agradeceu aos jornalistas que deram espaço para que ele pudesse chegar a cada um dos baianos. "A Bahia é muito grande, são 417 municípios e é impossível ir a todos eles em tão pouco tempo de campanha. Foram dezenas de entrevistas, participações em programas de TV, de rádio e sabatinas. Graças aos amigos jornalistas, pude colocar as minhas ideias e propostas para construir a Bahia que a gente quer ao alcance dos baianos e também do mundo", concluiu.

O candidato irá acompanhar o resultado das eleições de casa, ao lado da família e amigos, no bairro da Graça, em Salvador.

adblock ativo