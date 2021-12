João Henrique pede a sucessor que evite fatiar administração

O prefeito João Henrique vota às 16 horas deste domingo, 28, no Colégio Sartre COC do Itaigara com a convicção de que ajudou a acabar com o que classifica de "uma divisão injusta e perversa, que criava duas cidades".

Nessa linha, dá dois conselhos ao próximo prefeito: "O primeiro, continuar tratando a cidade toda por igual, sem discriminar o subúrbio e as demais áreas prioritárias. O segundo é não fatiar o governo entre os partidos políticos. No mais, é desejar boa sorte e equilíbrio para governar bem os destinos da nossa amada Salvador".

As alianças partidárias, diz o prefeito, seriam as responsáveis pela intensa rotatividade dos integrantes do seu secretariado. "Aí, sim, cabem críticas procedentes. Eu jamais repetiria o erro cometido na formação do meu governo, adotando o modelo vigente de então e que, de certa forma, permanece na Bahia de hoje: o fatiamento do governo. Foi, sim, prejudicial à nossa gestão", declara, ressalvando que as alianças são necessárias para o processo eleitoral e para a governabilidade, "mas não pode interferir no processo de gestão".

Conforme João Henrique, "a divisão do governo prejudica a unidade e dificulta o controle das ações, além de gerar conflitos internos e incentivar o oportunismo. Veja o nosso caso. Hoje, os que mais nos criticam são justamente os que participaram do nosso governo, alguns se elegeram vereadores, outros reforçaram os seus mandatos federais, beneficiando-se do apoio da gestão, e hoje negam que fizeram parte da administração".

Rejeição - Com altos índices de rejeição, as contas de 2009 e 2010 rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e criticado pela aprovação da Lei de Ordenamento e Uso do Solo (Louos), cuja legalidade está sendo questionada na Justiça, João se defende. Insiste que o parecer do TCM não apontaria "dolo ou desvio de recursos".



Garante que os motivos que levaram os conselheiros a reprovarem suas contas "foram questões técnicas" e diz ter "confiança de que, nesse caso, a Câmara vai considerar essa questão e as nossas contas serão aprovadas". Até o momento, os vereadores não marcaram data para votar as contas do prefeito.

João continua defendendo a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. "Essa questão é um fato singular, porque trata-se de uma lei aprovada pela Câmara Municipal e se coloca em questionamento a competência constitucional de um poder constituído para legislar a sua autonomia para exercer esse ofício", diz. Ele lamenta o fato de que cidades "que adotaram os princípios que estamos tentando viabilizar através dessa legislação se tornaram muito mais competitivas e estão atraindo investimentos que, sem dúvida, estariam vindo para Salvador e gerando empregos para os soteropolitanos".

Metrô - Outra "marca" da era João é o metrô de Salvador, que virou piada nacional, pelos seus minúsculos seis quilômetros feitos em 12 anos e ainda sem funcionamento. O prefeito garante que não se sente frustrado por não ter inaugurado o equipamento. Alega que isso não ocorreu por injunções políticas. "Me sinto com a consciência tranquila de ter feito todo o esforço que estava ao meu alcance para fazer com que essa obra tão importante estivesse a serviço da população. A obra está concluída e só não está operando, porque não querem justamente que João Henrique inaugure o metrô".

O único dos mais de 40 pedidos de direito de resposta contra ataques que sofreu no horário político que o prefeito ganhou na Justiça foi justamente ao ser acusado de reduzir de 12 para seis quilômetros o traçado do modal Todos sabem que essa foi uma decisão do governo federal, do presidente Lula, com o então ministro dos Transportes, Olívio Dutra, que preferiram mandar o dinheiro para construir os metrôs de Recife e Fortaleza e cortar pela metade os recursos para Salvador". A alegria de João durou pouco. Quase que imediatamente após o resultado favorável, o desembargador Dultra Cintra cassou o direito de resposta concedido por um juiz eleitoral.



