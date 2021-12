João Henrique está na lista de possíveis 'fichas-sujas'

O candidato ao governo nas eleições deste ano e ex-prefeito de Salvador por dois mandatos, João Henrique Carneiro (PRTB), pode ficar inelegível para o pleito de outubro já que possui quatro processos na lista de gestores e ex-gestores com contas reprovadas pela corte e entregue nesta segunda-feira, 13, pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), José Edivaldo Rotondano.

Tanto o presidente do TCM, conselheiro João Andrade Netto, quanto o do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Gildásio Penedo, entregaram a lista dos gestores com contas reprovadas à Justiça Eleitoral baiana nesta segunda.

A reprovação de contas pelos tribunais é um dos critérios considerados pela Justiça Eleitoral para fins de inegibilidade com base na Lei da Ficha Limpa.

