João Henrique é confirmado candidato ao governo

O ex-prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PRTB), foi confirmado candidato ao governo do estado em convenção realizada na manhã desta terça-feira, 31, no Iguatemi Business, em Salvador. Celsinho Cotrim (PRONA), filho do ex-vereador Celso Cotrim, concorre a uma das vagas ao Senado. As duas outras vagas, de vice e Senado, ainda estão abertas mas devem ser indicadas até o próximo domingo, disse o presidente estadual do PRTB, Rogério Tadeu da Luz.

Até agora, João Henrique deve dar palanque, aqui na Bahia, ao candidato à presidência da República, Levy Fidelix. Contudo, caso o general Hamilton Mourão, que é do PRTB, feche como vice do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), João passaria a dar palanque ao capitão.

De acordo com Da Luz, o PRTB coligaria na proporcional com PPS-PHS e PV - que apoiam José Ronaldo (DEM) na majoritária. Mas, segundo relata, no momento da convenção, os presidentes dos três partidos desistiram da coligação “por pressão do grupo de Neto” e vão para o chapão criado pelo DEM. Eles teriam tentado convencer Da Luz à retirada da candidatura de João. A proposta não foi aceita e o PRTB está sozinho na proporcional.

