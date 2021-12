João Henrique confirma candidatura a vereador

O ex-prefeito João Henrique Carneiro (PR) confirmou que é candidato a vereador. Disse que chegou a receber convites para integrar a chapa majoritária da coligação PP/PR mas preferiu recomeçar na vida política na Camara de Vereadores onde disse ter mais afinidade.

Caso seja eleito vai centrar seu mandato na defesa do consumidor como atuava na sua época de vereador.

Com quatro contas rejeitadas pelo TCM disse que confia no departamento jurídico do PR para poder disputar a eleição. Ele participou do ato de posse do novo secretário do Turismo da Bahia José Alves.

adblock ativo