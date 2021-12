João Henrique Carneiro fecha com PSL de Jair Bolsonaro

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, João Henrique Carneiro (PRTB), dará palanque do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no estado.

A definição decorre do fato de o PSL, de Bolsonaro, ter fechado, na segunda-feira, 6, com o general Hamilton Mourão para vice, que é o do PRTB, mesmo partido de João. A aliança nacional se manteve na Bahia.

João e Bolsonaro devem subir no mesmo palanque em comício durante a campanha em Salvador, em data ainda indefinida.

A composição da chapa ficou com o militante do PSL, Alberto Pimental, para a vice, Celsinho Cotrim (PRONA) ao senado e o empresário de Barreiras, também piloto de avião, Kleber Rebouças Rangel (PSL), na outra vaga à senatória.

A coligação "Bahia acima de tudo, Deus acima de todos" segue a mesma linha da coligação de Bolsonaro, cuja máxima é "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

