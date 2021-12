João diz que resultado era esperado e que votou em Neto

O prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PP), recebeu sem surpresa o resultado da apuração que revelou a vitória de ACM Neto (DEM) sobre Nelson Pelegrino (PT). Segundo a sua assessoria, o prefeito há muito previa que seria vencedor quem não fizesse ataques à sua gestão. "Vai ganhar quem não me bater e fizer uma campanha de nível" é a frase que, segundo seus assessores, foi repetida por João Henrique desde o início da campanha.

Neste domingo, 28, após a apuração, a comunicação direta com o prefeito foi prejudicada devidos a problemas com o sinal telefônico na região onde se encontrava, próxima ao aeroporto de Salvador. Mas, por meio da sua assessoria, salientou que faz questão de parabenizar Neto.

"A transição será feita em clima de respeito e cooperação total", assinalou João Henrique, que durante a campanha do segundo turno recebeu críticas contundentes do candidato petista, que o acusava de apoiar Neto.

O democrata não admitia esse apoio, apesar de o secretário municipal de Educação, João Carlos Bacelar (PTN) ter feito isso de forma declarada e sem negar a anuência do prefeito.

Retorno em 2014 - Principal alvo de críticas de todos os candidatos e de ataques mais amenos de Neto, João Henrique (PP) - que é de partido da coligação de Pelegrino - declarou publicamente a sua preferência só na hora de votar, ontem, no colégio Sartre COC, na Pituba.

"É 25. É isso aí", disse o prefeito. Acompanhado da primeira-dama, Tatiana Paraíso e dos dois filhos dela, o prefeito destacou erros e acertos da sua gestão. "Dividir a prefeitura com muitos partidos foi prejudicial, porque os interesses são conflitantes, principalmente no período eleitoral", assinalou .

O prefeito, que teve as contas de 2009 e 2010 rejeitadas pelo Tribunal de Contas, pretende disputar em 2014. "Meu nome vai estar nas urnas", afirmou, ressaltando que, após oito anos, deixa um "legado imaterial" para Salvador. "Tratei todos de modo igualitário", afirma, embora destacando que podia fazer mais. "Fizeram de tudo para que eu não inaugurasse o metrô, pois sabem que, em 2014, estarei no processo eleitoral", afirmou.

"Eu peço que pensem com espírito público e deixem de lado as atitudes mesquinhas, O próximo prefeito vai encontrar finanças organizadas", disse. Adiantou que após deixar a prefeitura, trabalhará com comunicação - seguindo ironicamente trajetória semelhante a de um adversário, o ex-prefeito Mário Kertész.. "Vou buscar trabalho no rádio e na televisão".

*Colaborou Edely Gomes

