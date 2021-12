JH diz que todos os partidos queriam seu apoio na eleição

Sem ter quem defenda sua administração no horário eleitoral, o prefeito João Henrique Carneiro (PP), nesta entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, revela que os mesmos partidos que o atacam na propaganda política tentaram negociar seu apoio em algum momento da campanha. Ele também reclama que o governo do Estado não tem reconhecido a parceria com a prefeitura, cujo papel reputa como fundamental para alguns dos projetos da administração de Jaques Wagner, como a Arena Fonte Nova e o Parque Tecnológico.



A TARDE - O senhor não vai anunciar qual candidato a prefeito apoia em Salvador. Mas em quem o senhor não votaria de jeito nenhum?

João Henrique - O voto é secreto. E de fato, eu acho que todos me ajudaram. No primeiro governo muita coisa que eu trouxe (para a prefeitura) foi com a ajuda do PT. O segundo governo, com ajuda do PMDB. O PSDB e o PDT também me auxiliaram. O DEM participou, com a profissionalização do Carnaval, coisa importante. Todos contribuíram. Agora, parece que deu uma amnésia geral na turma.

A TARDE - O PT insiste que seu candidato é ACM Neto...

João Henrique - Creio que eles têm a ideia de que associar o desgaste do que não foi feito possa prejudicar o outro candidato. Agora, há também os bônus do que foi feito, muita coisa boa. É só você ver a consequência dessa estratégia. Está surtindo efeito? Por mais que se tente associar o desgaste da administração municipal, pelo que não foi feito, isso tem prejudicado esse candidato (Neto)?

A TARDE - Os partidos que estão atacando sua gestão e o senhor no horário político (PT, PMDB e DEM) chegaram a negociar seu apoio?

João Henrique -Na fase de pré-campanha, todos os grandes buscaram o apoio. Na fase de campanha, dois.

A TARDE - Nem no segundo turno o senhor vai apoiar um candidato?

João Henrique - Estou fazendo tudo para não contaminar minha administração. Temo que qualquer inclinação política possa prejudicar a gestão. Minha administração foi e continua sendo muito injustiçada porque confundem coragem com instabilidade, educação com fraqueza e persistência com incompetência.

A TARDE - Como o senhor está encarando os ataques que os candidatos a prefeito estão fazendo à sua administração no horário político?

João Henrique - Não temos candidato a prefeito e aí ficamos sem o respectivo (espaço no) horário eleitoral. Não assisto à propaganda política, mas recebo informações que, por exemplo, grandes realizações de nossa administração estão sendo apropriadas de forma indevida por alguns candidatos, como se a prefeitura não tivesse participado.

A TARDE - O senhor se refere à parceria com o Estado?

João Henrique - Eu diria que, nas obras da Copa, temos liberado todos os alvarás e em tempo hábil. Lembro que ajudamos muito o Estado na liberação célere dos alvarás de demolição da Fonte Nova, no momento em que o Tribunal de Contas do Estado enfrentava o governo estadual. Às vezes, até em solidariedade ao Estado, pelas posições do TCE, contrárias às demolições. Outro projeto: o terreno do Parque Tecnológico, na Avenida Paralela, é nosso. Nós doamos e liberamos incentivos tributários e fiscais para as empresas. Até o projeto Minha Casa, Minha Vida. Nós arranjamos os terrenos. Nada disso está sendo reconhecido no horário eleitoral...

A TARDE - Uma das acusações mais frequentes dos candidatos é de que Salvador não tem mais recursos federais por falta de projetos da prefeitura...

João Henrique - Se a prefeitura não tivesse um cabedal de bons projetos que fosse aprovado pelo governo federal, obras, como a Avenida Centenário, não teriam saído. A Caixa Econômica Federal é rigorosíssima na apreciação desses projetos, a ponto de suspender repasses de parcelas quando o cronograma físico-financeiro não está sendo devidamente cumprido. Isso prova a excelência dos nossos projetos. Tenho, aqui, 22 projetos excelentes de intervenção na cidade, esperando financiamento federal.

A TARDE - Em entrevista, o governador Jaques Wagner disse que o senhor é indeciso administrativa e partidariamente?

João Henrique - O governador cumpre um papel administrativo, como estou cumprindo também. Quanto às mudanças partidárias, houve em determinado momento a necessidade de uma aproximação maior com o governo federal, pela impossibilidade de a prefeitura contrair financiamentos. Foi assim a minha ida ao PMDB, quando o PT se afastou de mim no final do primeiro governo. Eu consegui trazer para Salvador as ambulâncias do Samu, os CEUs, as UPAs, os CAPs tudo com apoio do PT. Para o pagamento dos 4.700 demitidos (do governo de Antônio Imbassahy), conseguimos o parcelamento na Caixa com o apoio do PT. Mas como o PT saiu do meu governo eu precisava manter a parceria com o governo federal, porque a Prefeitura de Salvador, historicamente, sempre foi dependente do Estado. Lembro que meu pai (João Durval) passava todos os meses 100% da folha de pessoal para o prefeito pagar. Meu pai deixou o governo do Estado em 1986. Então, nesses oito anos de gestão, estou pagando um preço alto por essa transição.

A TARDE - A prefeitura não está mais com tanta dependência?

João Henrique - O prefeito que me suceder vai pegar uma prefeitura andando com as próprias pernas. Claro que capacidade de endividamento é uma coisa que se conquista com o tempo, com o ajuste de contas. Quando eu cheguei, a capacidade de endividamento era negativa.

A TARDE - O município ainda sofre sequestros de parte de sua arrecadação?

João Henrique - Temos um passivo de dívidas históricas de gestões passadas que, de fato, atinge os repasses do Fundo de Participações dos Municípios. Por conta desta dívida, deixamos de receber

R$ 15 milhões por mês.

A TARDE - Por quais motivos, na visão do senhor, o primeiro trecho do metrô de seis quilômetros não andou até agora?

João Henrique - O metrô precisa rodar. A população está ansiosa, aguardando há mais de 30 anos. Quando assumimos em 2005, tinha cerca de 20% a 25% da obra física pronta. Hoje, tem 100%. Já demos até uma volta de experimento. Infelizmente, o governo federal, por contingenciamento de verbas neste ano, não mandou os R$ 40 milhões para colocar o metrô rodando ainda em 2012. Tentamos, então, um plano B, contando com alguns recursos que viessem do governo do Estado, através de convênio que a prefeitura tem com a Embasa (Empresa Baiana de Água e Saneamento) para a exploração do subsolo do município, aprovado pela Câmara de Vereadores. Viriam cerca de R$ 60 milhões e mais um percentual mensal sob o faturamento da Embasa sobre as contas de água de Salvador. Não veio nem uma coisa, nem outra.

A TARDE - Mas afinal, o senhor atribui alguma manobra do lado do PT, do governo, para entravar o metrô ou é em função das questões financeiras?

João Henrique - Tem um pouco de tudo. Teve o contingenciamento da União, tem a questão política "para João Henrique não inaugurar o metrô". E quem sai prejudicada é a população.

A TARDE - O senhor declarou que venceria a eleição de governador se pudesse se candidatar. O que lhe dá esta certeza?

João Henrique - Eu quebrei um paradigma. A cidade era administrada para os ricos. Nas minhas duas gestões, administrei para todos, ricos e pobres igualmente. O subúrbio, a periferia e as ilhas garantiram minha reeleição.

A TARDE - O senhor pretende mesmo se candidatar a governador em 2014 apesar do desgaste da gestão?

João Henrique - Eu puxo pela história. Vejo como a ex-prefeita Lídice da Mata saiu da Prefeitura de Salvador e veja a contribuição que ela dá, hoje, à Bahia no Senado. Vejo como meu pai saiu do governo do Estado e hoje como ele contribui no cenário federal. São ciclos onde você cumpre sua missão divina e depois vem o seu reconhecimento. Fiz um doutorado nesses oito anos na prefeitura, tornando-a de um ente dependente num independente

A TARDE - Então o senhor está mesmo sondando o interior já nessa estratégia?

João Henrique - Sim. É fato. Acho que não temos o direito e o privilégio de acumular conhecimento sem distribuir com a sociedade. Se você leva oito anos nessa gestão em situação adversa, com a desconstrução diária de sua imagem, não tem o direito de pegar toda essa experiência e se apropriar só para você.

A TARDE - Mas, primeiro o senhor tem de superar a votação das contas rejeitadas na Câmara Municipal, para não ficar inelegível...

João Henrique - Criou-se um mito em relação a essa inelegibilidade. Os grandes juristas que eu consultei já me tranquilizaram. Eles disseram que na rejeição de contas, quando não há a caracterização de dolo, má-fé ou improbidade, não há inelegibilidade. E isso o próprio TCM já declarou, que não houve (dolo, má-fé ou improbidade).

A TARDE - Então por que não votar logo isso?

João Henrique - Está a cargo da Câmara Municipal de Vereadores.

A TARDE - Mas o senhor tem lideranças lá que, se quiser, é só convocar e vai a plenário...

João Henrique - Nesse período pré-eleitoral não está se votando nada.

A TARDE - Mas o senhor acha que deve votar após as eleições ou só na próxima legislatura?

João Henrique - Não sei. O Poder Legislativo é independente, soberano e autônomo e eu sempre respeitei muito essa soberania deles. Eles vão decidir o momento certo.

