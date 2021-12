Jaques Wagner segue na liderança ao governo da BA

Agência Estado

O candidato à reeleição ao governo da Bahia, Jaques Wagner (PT), aumentou sua vantagem com relação aos rivais na pesquisa de intenções de voto divulgada pelo Datafolha. O levantamento, realizado entre os dias 9 e 12 de agosto, aponta que o petista venceria no primeiro turno da eleição, com 45% dos votos, seguido pelo ex-governador Paulo Souto (DEM), com 23%, e pelo ex-ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB), com 10%.



Luiz Bassuma (PV) tem 1% das intenções e os outro três candidatos - Marcos Mendes (Psol), Professor Carlos (PSTU) e Sandro Santa Bárbara (PCB) - tiveram menos de 1%. Os eleitores indecisos somam 14% e os que afirmaram votar em branco ou anular o voto, 5%. A margem de erro, de acordo com o Datafolha, é de 3%.



A pesquisa anterior do instituto, divulgada em 24 de julho, apontava liderança de Wagner com 44% das intenções de voto, seguido por Souto, com 23%, e Geddel, com 13%. Todos os candidatos tiveram oscilação dentro da margem de erro entre as duas pesquisas. Segundo o Datafolha, o levantamento foi feito com 1.060 eleitores e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 22757/2010.

adblock ativo