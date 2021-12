Jaques Wagner: "Neto finge que não conhece João"

Embora admita o desgaste de sua gestão devido à greve dos professores, o governador Jaques Wagner confia na vitória do seu candidato a prefeito de Salvador, Nelson Pelegrino, diz que terá voz ativa no programa eleitoral, chama o governo de João Henrique de "instável" e praticamente sepulta o projeto da prefeitura de colocar o metrô para rodar ainda este ano.

Na visão do senhor, o que é preciso para o candidato Nelson Pelegrino (PT) virar a eleição em Salvador?

Precisa é que a campanha vá para a rua, aqueça. Isso depende muito do começo do programa de televisão. Mesmo esses números (ACM Neto do DEM, com 40% das intenções de voto e Pelegrino com 13%, segundo o Ibope), ao que me consta, na pesquisa, 60% não tem candidato, ainda. Não é que eu não acredito em pesquisa. Acho que as pessoas ficam antecipando pesquisa, apesar de todo ano todo mundo tomar muito susto porque antecipa e as coisas não se confirmam. Não estou dizendo que é igual (à campanha de 2006 quando Wagner ganhou apesar das pesquisas indicarem vitória do adversário Paulo Souto). É óbvio que existe desgaste do governo em função da greve dos professores, o que dá comemoração na oposição. Mas acho que eles exageram porque essa eleição não é estadual e o desgaste é do governador e do governo estadual. Não me consta que tenha desgaste do ex-presidente Lula e da presidente Dilma que são dois grandes cabos eleitorais dele (Pelegrino).

Como reverter esse desgaste do seu governo?

Vou aparecer no programa de TV para conversar com o povo, explicar o que acontece, porque às vezes os professores, no caso mais recente, são vítimas da limitação do Estado. É difícil entender isso, mas o Estado tem limites, até porque tem que fazer tudo e eu muitas vezes sou vítima da incompreensão dessa questão do limite. Acho que existe uma frustração com a gestão municipal. Além disso, como João Henrique é da base do governo federal fica achando que o contraponto é do outro lado (DEM). Mas é bom lembrar que o principal cabo eleitoral da outra candidatura (ACM Neto) é o secretário de Educação do governo dele (João Carlos Bacelar do PTN) e que ele (Neto) teve a área do Turismo. Nisso sou obrigado a reconhecer que ele (Neto) é um rapaz jeitoso, sabe tirar a castanha do fogo sem queimar a mão. Apoiou João no segundo turno, em 2008, e teve muita participação no governo municipal. Ele (Neto) está vivendo do cara (João), mas inteligentemente finge que nem o conhece. Agora isso tudo é diferente quando vem o programa de televisão, pois a gente conversa com o povo.

A eleição do senhor em 2006 mostrou que as pesquisas falham...

Os que disseram que o segundo turno de 2008 era (ACM) Neto e Imbassahy, se enganaram redondamente. Cem entre cem pesquisadores diziam isso. Aliás diziam também que não havia hipótese de João Henrique ir para o segundo turno. Só acho que se deve ter cautela. Não estou dizendo que é desprezível. Assim como não é desprezível em Vitória da Conquista em que Guilherme (Menezes, candidato do PT) está com 60% ou Feira de Santana que está lá (José Ronaldo do DEM) com 70 e tantos. Se fosse assim todo mundo desistia antes da eleição.

Por que o PT anseia tanto governar Salvador?

Nunca foi dada a oportunidade de o PT dirigir a cidade. A única vez que a cidade foi dirigida por alguém que está nesse projeto, apesar de não ser do PT, foi quando Lídice da Mata (PSB) foi prefeita. Ela foi massacrada por um modelo político autocrático, preconceituoso, perseguidor. João Henrique foi um gestor que, na verdade, se elegeu até contra o PT, pois nas duas vezes (2004 e 2008) nós tínhamos candidato contra ele. Na primeira o apoiamos no segundo turno porque o adversário era o DEM. Mas a característica do governo João Henrique foi de uma absoluta instabilidade politica e administrativa e da absoluta ausência de um projeto força para a cidade de Salvador. A baixa autoestima de Salvador é de saber que tem um sistema instável, politicamente. Essa é a principal crítica que faço: instável politicamente, partidariamente e administrativamente, então a cidade fica sem saber qual é o rumo. Não tenho dúvida que Pelegrino sabe muito bem o rumo que quer.

As alianças do PT terão peso na eleição?

A aliança política em torno de Nelson é a maior que já foi construída numa eleição da prefeitura. Isso demonstra que, apesar do momento que o governo do Estado pode ter dificuldade, em Salvador, esse mesmo governo tem patrimônio para articular uma frente como essa. Como eu não vejo à esquerda nenhuma opção mais consistente que a dele (Pelegrino), acho que a gente tem nosso público e é óbvio que eu vou trabalhar para recuperar (apoio popular)

E tem o fator Lula...

O fator Lula tem que ser dimensionado, evidente que ele não vai chegar e dizer pra ninguém 'vote nesse ou vote naquele', mas vai conversar com as pessoas: 'Você pode até jogar a água suja fora, mas não com a criança dentro'. E a criança pra mim é um projeto que a gente vem mudando a Bahia.

A parceria entre governo do Estado e prefeitura para colocar o metrô para andar em 2012 com a captação de R$ 32 milhões junto ao governo federal não deu certo?

Eu gostaria que a operação teste do metrô pudesse ser feita no período da Copa das Confederações (em 2013) que era um momento muito mais nobre de fazer. Essa é minha opinião, mas não trabalhei contra (o plano de operar o metrô já). Agora é óbvio que o Ministério das Cidades conhece e sabe o que tem para fazer. Em 2013 haveria motivo até para brindar a Copa das Confederações na medida que o trecho que está pronto, desemboca ao lado da Arena Fonte Nova.

Afinal, o que pode ser dito, o metrô vai rodar em 2012 ou não?

Repare. Acho que não está fácil o recurso chegar porque estamos no meio do processo eleitoral. Para fazer uma coisa experimental que possa ter conotação eleitoreira? É óbvio que o governo federal não vai entrar numa dessas.

