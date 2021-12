Jaques Wagner nega que eleição esteja ganha em entrevista na TV

O governador Jaques Wagner (PT) negou considerar que a eleição esteja ganha nesta sexta-feira, 17, durante entrevista ao jornal Bahia Meio Dia. “É claro que a noticia é boa, anima a militância. Eu creio que a pesquisa corresponde ao reconhecimento da população com o que tem sido feito. Mas repito: eleição só se ganha na noite do dia 3 de outubro”, disse, comentando o último levantamento Datafolha, no qual aparece com 53% das intenções de voto na disputa ao governo da Bahia.







Como candidato à reeleição, Wagner foi cobrado pelos âncoras Patrícia Nobre e Fernando Sodake quanto às suas realizações à frente da gestão estadual. A divergência nos dados divulgados pelo governo e pelo IBGE sobre o programa “Todos pela Alfabetização” (Topa) foi um dos temas abordados na entrevista. “Eu quero dizer que a pesquisa do PNAD [Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios] foi até setembro de 2009. A terceira turma do Topa se formou em dezembro [...] Eu creio que a leitura [do IBGE] foi precipitada”, declarou.



Wagner afirmou que pretende decretar a Bahia livre do analfabetismo nos próximos quatro anos, caso seja reeleito. Ao ser questionado sobre promessas não cumpridas, o governador ressaltou resultados dos programas sociais, como o “Água para Todos” e “Minha Casa, Minha Vida”, além do próprio Topa. “Não costumo trabalhar com promessas, eu assumo compromissos com a população”, destacou. O candidato argumentou que a crise econômica e a perda de arrecadação em 2009 não permitiram mais realizações. “Foi um ano que tivemos que conter algumas obras. Queria ter feito mais estradas do que os 4 mil quilômetros que conseguimos recuperar”, defendeu-se.



Vitória da Conquista – Os âncoras pressionaram Wagner ao perguntar se a construção do aeroporto de Vitória da Conquista não deveria ser uma prioridade nesse cenário. O governador justificou-se afirmando que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ficou “mais rigorosa” após os acidentes da Tam em Congonhas e da Gol no norte do Mato Grosso, tendo desautorizado o projeto de ampliação do aeroporto. “Foi um problema que não estava em nossa alçada”, alegou.

Veja infografia com as propostas dos candidatos ao governo para a BA:

Segurança – O candidato evitou fazer comentários específicos sobre a morte de um jovem e do desaparecimento de outro em uma suposta ação de policiais militares do Rondas Especiais (Rondesp) na Avenida Vasco da Gama. “Nós temos uma corregedoria onde todos os casos de abusos são investigados”, pontuou. Sobre o aumento da violência em Salvador, Wagner considera como prioridade o combate ao tráfico de drogas e cobrou um posicionamento da sociedade. “Eu creio que a principal causa é a droga e o tráfico de drogas. Segurança também depende de uma visão da sociedade”, ponderou.



O governador destacou o aumento do contingente, a melhoria na infraestrutura e melhoria na inteligência como realizações que deverão ser fortalecidas, caso seja reeleito. “Quem é governo, apresenta o que fez. Quem é oposição fala de tudo que acha que a gente deveria fazer”, sustentou.

