Jaques Wagner lidera em cenário de pouca mudança

A primeira pesquisa A TARDE/Vox Populi sobre as Eleições 2010 mostra o governador Jaques Wagner (PT) com 46% das intenções de votos. Em seguida, está o ex-governador Paulo Souto (DEM), com 17%; o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB), com 11%; e o deputado Luiz Bassuma (PV), que tem 1%. Se a eleição fosse hoje, Wagner teria mais votos que a soma dos adversários (29%) e venceria a disputa no primeiro turno, mesmo considerando-se a margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais.



Na pesquisa espontânea, quando o eleitor é perguntado sobre a intenção de voto sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados, Wagner apresenta 32% de intenções de votos. O segundo colocado, Paulo Souto, aparece com 7%, tecnicamente empatado com Geddel, que tem 6%. Bassuma tem 1%, e quase metade dos eleitores (45%) aparecem como indecisos.

“O eleitor já refletiu sobre os candidatos à presidência e começa a se posicionar para os governadores”, afirma o diretor-presidente do Instituto Vox Populi, João Francisco Meira. Ele acredita que as pessoas definem os votos seguindo uma ordem de prioridades, que se inicia pelos governantes e termina com os postulantes a cargos no Legislativo. O índice de 18% de indecisos confere alguma estabilidade ao cenário.

Avaliação do governo - A percepção do governo Wagner pelo eleitorado e a proximidade em relação ao governo federal, com a conhecida amizade entre ele o presidente Lula, são as maiores armas do governador. Na avaliação do governo, Wagner recebe do eleitorado 10% de avaliação como ótimo, mais 36% como bom. Só aí ele já apresenta os 46% de intenções da pesquisa estimulada, porém ainda existem 31% de eleitores que consideram a administração petista como regular positivo. Segundo a análise do Vox Populi, o candidato ainda teria espaço para crescer mais.

Para 36% do eleitorado baiano, o apoio do presidente Lula é fundamental na escolha de um candidato ao governo, independentemente de quem ele for. Outros 37% do eleitorado admitem atender pedido do presidente e votar no candidato ao governo apoiado por ele, a depender de quem é este candidato. Apenas 5% do eleitorado dizem não votar em candidato apoiado por Lula, enquanto 19% vão avaliar, independentemente de pedido do presidente.



Na hora de identificar o candidato a governador apoiado pelo presidente, 67% dos baianos apontam Jaques Wagner, enquanto 7% dizem ser Geddel. Há 26% que não sabem e 1% que diz ser o democrata Paulo Souto.

“Não sei se existe espaço para uma mudança significativa por conta de outras variáveis”, diz Meira, apontando um claro “sentimento de continuidade” no eleitorado. “Isso não é só da Bahia. Com a reeleição, o eleitor avalia muito a possibilidade de mudanças”, acredita. Para ele, a lógica do eleitor, em qualquer circunstância, seria: “Melhor manter um mais ou menos que arriscar em um novo”.

Entre os candidatos, Paulo Souto é o que tem o maior número de eleitores pensando em mudar o voto, com 38%. Com 23%, Jaques Wagner apresenta o menor percentual de eleitores que pensam em mudar de candidato.

Paulo Souto não conta nem com a expectativa da continuidade, nem com o alinhamento a Dilma. “Isso dificulta muito”, reconhece Meira. Por outro lado, destaca o especialista – com base em sua experiência anterior com a política baiana –, o ex-governador tem a possibilidade de crescer diante do eleitorado quando investe na lembrança da própria trajetória.

Outro que luta contra o desejo de continuidade expresso na pesquisa é o ex-ministro Geddel, que aparece com 11% das intenções de votos. Para João Meira, o desconhecimento do público em relação a ele é o primeiro problema. “Geddel não deveria ter confiado tanto no cacife político porque não tem o mesmo nível de recall (lembrança) dos outros”, diz.

Geddel ainda teria outro problema: as críticas que ele faz ao principal adversário não batem com o desejo da população: 24% acham que nada deve mudar e 44% querem mudar pouco.

