Jaques Wagner e Otto Alencar tem candidaturas deferidas

Alan Ramos, do A TARDE On Line

Os registros de candidatura de Jaques Wagner (PT), governador que busca a reeleição, e do seu vice, Otto Alencar (PT), foram deferidos na noite de terça-feira, 17, pelo TRE-BA. O registro de Wagner estava somente aguardando julgamento. Já o de Otto Alencar apresentava pendências.

Antes do julgamento, a situação do registro de candidatura de Alencar estava sob impugnação, por conta de suposta dupla filiação partidária do candidato. Segundo a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), a corte, no entanto, entendeu que ele não estava inscrito em dois partidos e considerou apto o seu registro, já que, quando ingressou no Tribunal de Contas do Município (TCM), foi obrigado a desfiliar-se do PR, partido ao qual pertencia antes de sua filiação ao PP, pelo qual concorre na chapa de Wagner. O candidato ao governo do estado pelo PSTU, Carlos Nascimento, e seu vice, Daniel Romero, são os únicos que ainda aguardam julgamento do TRE-BA quanto aos seus registros, que estão indeferidos com recurso. Ainda segundo a assessoria do TRE-BA, ontem foram julgados cerca de 45 processos de registro de candidatura. Para esta quarta-feira (19), 22 processos ainda estão na pauta do dia.

