Jaques Wagner e João Leão comentam as composições políticas na Bahia e no País

O candidato ao Senado, ex-ministro e ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jacques Wagner (PT), e o vice-governador João Leão (PR) acompanharam o governador da Bahia, Rui Costa (PT), no encontro com os setores produtivo no Hotel Mercure, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e comentaram o cenário das eleições no estado e no País.

Leão garantiu que no dia 19 de novembro a ponte Salvador-Itaparica, uma promessa antiga, finalmente estará em licitação. “Não estamos fazendo a ponte por causa de eleição. Que não é só a ponte. É o sistema SVO, que compreende a duplicação de Salvador até Santo Antônio de Jesus e a duplicação até Valença. É um projeto de desenvolvimento econômico para o estado da Bahia, que fará com que 250 municípios fiquem mais perto de Salvador 100 km”.

Ao falar sobre o cenário nacional, Jacques Wagner entende que Fernando Haddad (PT), escolhido com vice na chapa presencial petista, é uma boa solução, caso o Lula tenha sua candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e foi colocado pelo partido para ser um porta voz do ex-presidente em debates e entrevistas, já que como advogado de defesa do ex-presidente tem livre acesso ao mesmo.

Wagner acredita que a candidatura de Haddad vai assumir rapidamente a segunda posição nas pesquisas. “É um candidato jovem, de 55 anos, foi um grande ministro da Educação. Para nós aqui do Nordeste deixou marcas importantes, pois foi o período que a gente trouxe mais universidades federais e escolas técnicas para a Bahia”, defende.

Sobre o isolamento de Ciro Gomes (PDT), ele nega que seja uma estratégia do PT, já que houve tentativas de conversa com o pedetista para uma aliança em torno da candidatura de Lula, mas Ciro teria optado por manter a sua vontade de ser candidato a presidente.

