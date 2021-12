Jaques Wagner confirma pesquisas de intenção de voto e se reelege na Bahia

>>Confira aqui a apuração em tempo real

Com 96,61% das urnas apuradas até este momento, Jaques Wagner está reeleito governador da Bahia com 63,88% dos votos. Paulo Souto (DEM) está em segundo lugar com 16,09% e Geddel Vieira Lima em terceiro com 15,40%. Luiz Bassuma (PV) aparece com 4,08% dos votos; Marcos Mendes (PSOL), 0,51%; e Sandro Santa Bárbara (PCB), 0,08%. Os brancos e nulos somam 14,22% e as abstenções 21,42%.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta madrugada que o final da totalização dos resultados deverá sair apenas na manhã desta segunda (4). Até este momento, foram apurados 99,89% dos votos válidos em todo o país, e ainda faltam 148.162 para serem contabilizados. Até agora, os votos dos municípios de Brejo de Areia (MA), Marcionílio Souza e Paratinga (BA), São Sebastião do Rio Preto (MG) e os votos em trânsito de Cuiabá e Maceió não foram enviados para a Justiça Eleitoral. Também existem 102 municípios que estão com a totalização em andamento.

Twitter - Pelo Twitter, o terceiro colocado nas eleições, Geddel Vieira Lima (PMDB), agradeceu os votos recebidos, disse que irá continuar "militando pela Bahia" e também reconheceu a derrota para o petista, desejando sorte a Jaques Wagner: "As apurações mostram a vitória de Wagner. Curvo-me à vontade das urnas, cumprimento o governador reeleito e desejo-lhe sorte", escreveu Geddel no seu microblog.

Segundo mandato - Jaques Wagner foi eleito em 2006 quando a maioria das pesquisas de intenção de voto indicavam a vitória do então governador Paulo Souto nas urnas. Naquele ano, Wagner obteve 52,89% dos votos válidos contra 43,03% de Souto. A reeleição do petista consolida a hegemonia do grupo político na Bahia, depois de décadas de governos chefiados por carlistas.

Com informações de Clarissa Borges, da A TARDE TV e Agências

adblock ativo