Jaques Wagner: "Aécio é pastel de vento"

Em evento de formalização de apoios à candidatura de Dilma Rousseff (PT) na Bahia, na manhã desta quinta-feira, 16, o governador Jaques Wagner (PT) atacou o presidenciável Aécio Neves dizendo que ele é como um "pastel de vento", bonito por fora e sem recheio por dentro.



"Aquele rapaz é pastel de vento. É bonito por fora, mas quando você morde não tem conteúdo nenhum. Vocês viram o debate? Não tem propostas", atacou o governador da Bahia. O presidenciável tucano estará na capital baiana nesta sexta-feira, 17, quando fará caminhada no centro histórico da cidade.



Wagner disse que Aécio Neves gosta de "terceirizar governo" e que ele "vai querer terceirizar o governo federal na Bahia para o DEM", partido do prefeito de Salvador, ACM Neto.



O governador analisou a situação do Estado com a vitória de Dilma. "Nosso caminho será muito facilitado numa parceria do governo de Dilma e Rui. Lídice é testemunha. A concepção dos líderes locais do PSDB é autoritária, que não aceita a divergência e que quer esmagar quem é contra".

