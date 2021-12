Itapetinga luta para diversificar economia

Aguirre Peixoto, do A TARDE

O desenvolvimento industrial da região de Itapetinga, apesar de ter trazido mais de 15 mil empregos e se tornado a principal atividade econômica local, já aponta para a necessidade de diversificação.



A maior parte do complexo industrial, composto por mais de 20 empresas, está ligada à indústria de calçados da Azaleia, que sozinha emprega diretamente 12 mil profissionais e movimenta toda a economia local.



Devido à imensidão do empreendimento, lideranças políticas e empresariais defendem o incentivo governamental à instalação de indústrias de outros ramos, para que a economia do território não dependa exclusivamente de uma única empresa.



A indústria calçadista chegou a Itapetinga durante o governo Paulo Souto (2003-2006), movida por incentivos fiscais. A cidade, conhecida pela pecuária, mudou então o foco de sua renda.



“O fato positivo da instalação da Azaleia aqui foi justamente a diversificação da economia, porque antes Itapetinga só vivia da pecuária. Só que, pela falta de novos investimentos, a cidade tornou-se novamente dependente, agora de somente uma grande empresa”, analisa Ueslei Carvalho, fundador da Associação Industrial de Itapetinga.

