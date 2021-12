Itabuna: prefeito Fernando Gomes decide se filiar ao PTC

O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, irá se filiar ao Partido Trabalhista Cristão (PTC). A filiação deverá ocorrer na próxima segunda-feira, 3, e contará com a presença do presidente estadual do PTC, Rivailton Veloso.

"Estou indo para um partido que não tem histórico de corrupção, por isso escolhi o PTC. Está difícil, hoje, se filiar em partido político, pois a maioria tem corrupção”, disse Gomes, conforme publicação do site Políticos Sul da Bahia.

Atualmente na base do governador Rui Costa (PT), Gomes foi eleito em 2016 pelo DEM, partido do prefeito de Salvador ACM Neto.

