Itaberaba carece de projetos para gerar emprego e renda

Donaldson Gomes, do A TARDE

Leia também:

>>Situação é mais precária na zona rural de Itaberaba

>>Confira as propostas dos candidatos para Itaberaba e região

Multimídia:

>>Veja infografia com mapa da viagem de A TARDE pelo interior da BA

>>Candidatos ao governo expõem propostas para emprego e renda. Assista

>>Veja fotos de Itaberaba e região

A roça de uma tarefa e meia na localidade de Garibas, zona rural de Itaberaba, vai produzir 600 mil abacaxis. A única oferta que Luís dos Santos, 41 anos, recebeu pela produção foi de R$ 2,6 mil, que mal cobrem os gastos de R$ 2,5 mil com adubos e defensivos. Há 15 anos, o terreno propício ao plantio da fruta salvou a cidade da dependência em relação ao serviço público. Mas poucos foram os beneficiamentos para ampliar os ganhos com a cultura e reduzir o desemprego que leva para São Paulo muitos filhos da terra, em busca de melhores condições de vida.



Faltam projetos para aumentar a geração de receitas a partir da principal cultura da região. Na última safra Itaberaba produziu 86,4 milhões de frutos, correspondentes a 43% de todo o abacaxi plantado na Bahia, o que rendeu R$ 34,5 milhões de receitas. Neste sentido, o principal desejo é por ações que reduzam a influência dos atravessadores no mercado.



Atravessadores - “O comprador só me deu R$ 2,6 mil; assim fica difícil permanecer no negócio”, avalia Santos, que por via das dúvidas mantém em funcionamento a disputada borracharia da localidade por onde passam os abacaxis de Itaberaba. Com a borracharia pelo menos ele ganha dinheiro, já que a produção passa por 40 quilômetros de estradas de terra em péssimas condições antes de chegar à BR-242 ou à Estrada do Feijão. No último período chuvoso, o ônibus que transporta as crianças para as escolas na cidade ficou por 20 dias sem condições de trafegar pelo local.



“O produtor precisa ter muita sorte para conseguir ganhar dinheiro”, diz Santos, que assim como outros analisa a possibilidade de deixar o abacaxi de lado. Até setembro, deverá ouvir outras propostas pela roça, mas se vender pelo primeiro valor oferecido, receberá o equivalente a R$ 0,0043 por fruto.



Florisvaldo dos Santos Serra, 43 anos, o Neném, trocou a roça por uma padaria quando viu que estava “trocando dinheiro” na lavoura. Segundo ele, o comprador, que leva o produto in natura de Itaberaba, para Salvador, Sergipe e até o Rio de Janeiro é quem lucra bastante com o negócio. “Os barões do abacaxi estão todos fora de Itaberaba”. Aqui está difícil achar até os remediados”.

Veja mapa da viagem de A TARDE pelo interior da Bahia:

==========================

Relembre as outras reportagens da série: >>Extremo Sul é um desafio para o novo governador baiano >>Falta d´água em Boquira é um problema para novo governo >>Desafio de Conquista para o novo governo é a infraestrutura >>Novo governador enfrentará carências básicas em Seabra >>Em Amargosa, falta emprego. Desafio é expandir agricultura familiar >>Na região do Velho Chico, desafio é melhorar a malha viária >>Demanda na bacia do rio Corrente é frear degradação ambiental >>Médio Rio de Contas carece de infraestrutura para o turismo >>Litoral sul cobra de novo governo soluções para efeitos da crise do cacau >>Transporte marítimo é o gargalo para o novo governo no baixo sul >>Desafio do sertão é agregar valor à mineração >>Itapetinga luta para diversificar economia >>Oeste quer projetos para reduzir isolamento

adblock ativo