No primeiro dia de campanha eleitoral com prefeituráveis de Salvador no rádio e TV, que começou nesta sexta-feira, 26, quem chamou atenção com parcos 50 segundos foi o candidato Sargento Isidório (PDT), que apesar de se auto-assumir doido em seu jingle, começa a querer mostrar que também tem um lado sério ao ser apresentado como pai de família, bíblia em mãos, e o responsável por resgatar usuários de drogas através da Fundação Dr. Jesus. Isidório diz que são todos seus filhos "traquinos de drogas". Não só isso, a tese de sanidade mental é atestada com declarações de entrevistados.



"Ele não é doido, nada", diz uma senhora para outra, esta, que solta: "Eu sei!". Isidório, que se apresenta como um homem que nasceu na perferia de Salvador, na Rua das Virgens, tem sete filhos e sete netos, diz que a Dr. Jesus já resgatou 42 mil pessoas. Uma cabeleireira diz: "Se tivesse 10 mil doidos como ele, nosso mundo seria melhor".





Alice ataca



A candidata Alice Portugal (PCdoB) foi a única, por enquanto, a partir para o ataque contra ACM Neto evidenciando as denúncias da vice-prefeira Célia Sacramento sobre superfaturamento de obras da capital, publicadas domindo, dia 21, em A TARDE. Nas inserções Alice usa a reportagem para desgastar a imagem de Neto por meio da denúncia da qual Célia disse não ter provas, ainda que afirme que uma perícia poderia constatar o que ela declara. O prefeito já disse que irá processá-la.





Regina Bochicchio Isidório "não é doido, nada" e Alice ataca Neto

O governador Rui Costa (PT) já aparece neste primeiro programa pedindo votos para Alice, assim como a senadora Lídice das Mata (PSB) e o secretário de Cultura da Bahia, Jorge Portugal. O discurso "contra o golpe" abriu o programa e a ideia do fortalecimento da figura da mulher é constante. Alice é apresentada como a filha de costureira e pai servidor público que desde cedo está na luta em favor da população.





Regina Bochicchio Isidório "não é doido, nada" e Alice ataca Neto

Salvador renasceu



Com o maior tempo do bloco, 4 minutos, a campanha do prefeito ACM Neto, "o melhor prefeito do Brasil" adotou o discurso de que ainda há o que fazer na cidade, mas que as mudanças no espaço físico e na auto-estima das pessoas são evidentes. O próprio jingle de Neto começa com a ideia de que "Salvador renasceu, não dá pra esquecer (...) e que a cidade quer de novo você [Neto]".





Regina Bochicchio Isidório "não é doido, nada" e Alice ataca Neto

adblock ativo