Irreverente, Isidório diz que prefeito quer ser "monarca"

O candidato a prefeito de Salvador Pastor Sargento Isidório (PDT) respondeu de forma irreverente ao fato de que será processado pelo prefeito ACM Neto (DEM), após fazer acusações contra o democrata em entrevista publicada no jornal A TARDE, e disse que ele (Isidório) é quem tem motivos para processar o prefeito. Na interpretação dele, Neto já o ameaçou de morte.

O candidato Isidório conta a história de que, anos atrás, ACM Neto teria dito que o avô dele (o falecido senador Antônio Carlos Magalhães) o jogaria "na toca dos leões". Para ele, essa seria uma ameça de morte. Ele disse que já teve esse motivo para processar Neto, mas não o fez.

"Ele me chamou de palhaço, me chamou de doido, disse que o avô dele ia me jogar na cova dos leões, isso foi uma ameaça de morte. Eu não o processei e não o processarei, porque quem tem diálogo não precisa de judiciário", afirmou ele, chegando a se referir ao prefeito como o "netinho de vovô".

E continua: "Ele quer que eu o chame de monarca, de sua majestade, de faraó, sua alteza. Ele processa por tudo", disse o candidato, ao participar, nesta quarta-feira, 7, do desfile do 7 de Setembro. Isidório viu as apresentações na rua. Com a bíblia na mão, chegou a chorar ao ver a passagem das viaturas militares.

Na entrevista concedida ao A TARDE e que resultou na informação de que seria processado, Isidório chama Neto de tirano, insinua que houve superfaturamento em obras da prefeitura, como fez a candidata Célia Sacramento (PPL), questiona o aumento de patrimônio do prefeito nos últimos quatro anos e diz que o gestor faz "maquiagem" na cidade.

Em resposta à entrevista, o coordenador-geral da campanha à reeleição do prefeito ACM Neto (DEM), Sílvio Pinheiro, disse que Isidório seria acionado na Justiça "pelas irresponsáveis, caluniosas, injuriosas e levianas declarações".

