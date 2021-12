Irmão Lázaro é confirmado ao Senado na chapa do DEM

Após reunião de toda a bancada estadual e federal da oposição com o pré-candidato ao governo do estado, José Ronaldo (DEM), o prefeito ACM Neto (DEM) e o pré-candidato ao Senado, deputado Jutahy Magalhães (PSDB), chegou ao fim a novela da segunda vaga ao Senado na chapa oposicionista, que foi confirmada para o deputado federal e cantor gospel Irmão Lázaro (PSC). O anúncio aconteceu na noite desta segunda-feira, 30, no Salvador Business.

O nome que ocupará a vice, contudo, deve ser fechado na quarta, 1, e anunciado oficialmente na convenção partidária na próxima sexta-feira. A inclinação é que seja ocupada por uma mulher, disse José Ronaldo. Comenta-se que estão no páreo o PTB, com o nome de Taissa Gama, filha do deputado federal Benito Gama; a vereadora Ireuda Silva, representante dos evangélicos do PRB, e um nome do PV, o da cantora Carla Visi. O PV fechou apoio à chapa do DEM em convenção no sábado.

O anúncio de Lázaro ao Senado foi feito pelo próprio Jutahy, pivô da resistência ao nome do evangélico. Ele admitiu que sua posição era a de que Lázaro concorresse a vice, por entender que agregaria mais ao coletivo, mas que sua opinião não seria algo “intransponível” para a união do grupo. Ele negou o que se comentava nos bastidores, de que havia receio de sua parte de competir com Lázaro nas urnas. E deu o recado: "Ele [Lázaro] vai passar a ter uma estrutura que ele jamais teria. Ele tem força, mas a força maior que ele tem é essa unidade".

Tanto Jutahy quanto Neto negaram que o pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB) tenha interferido no processo, conforme noticiado na imprensa. Alckmin e o presidente estadual dos tucanos, João Gualberto, teriam se reunido com a finalidade de distensionar o processo - Alckmin terá então o palanque da chapa de Zé Ronaldo na Bahia. "Interferência zero", afirmou Jutahy.

Irmão Lázaro, que chegou atrasado na reunião, sorridente e cantando baixinho, disse, em tom amigável, que Jutahy que tem consciência de que “ele [Jutahy] pode me ajudar muito mais do que eu posso ajudá-lo”. E que vai trabalhar para que cada voto seu seja também de Jutahy.

O pré-candidato José Ronaldo disse que acredita que na quarta toda a chapa já esteja fechada, mas não quis adiantar o andamento das conversas.

