Irmão Lázaro diz estar confiante na vitória neste domingo

O candidato a senador, Irmão Lázaro – que acompanhou o candidato ao governo José Ronaldo, na cidade de Feira de Santana – afirmou que está confiante com a decisão do povo nestas eleições. “Vai dar o povo, tanto para presidente quanto uma virada para o candidato a governador, José Ronaldo. As pesquisas normalmente são frustradas quando as urnas se abrem aqui na Bahia. Então até o último voto, eu vou estar crendo que a gente pode concorrer ao segundo turno e José Ronaldo ser governador da Bahia”, diz.

O balanço que ele faz com a experiência de se candidatar a senador é que é uma oportunidade diferente. “Eu fui candidato a deputado federal, tivemos uma campanha maravilhosa, conseguimos ser votados em 412 cidades, mas eu senti que a campanha para o majoritário ela é muito mais desgastante, a quantidade de votos é muito grande”.

Ele ainda completou que “uma das grandes diferenças como deputado federal é que você conversa com um seguimento da sociedade e uma campanha majoritária você conversa com toda a sociedade. Eu acredito que o anseio da sociedade hoje é proteger suas famílias do que o PT está tentando colocar nas escolas, me coloquei à disposição como soldado para combater essas decisões e eu acredito que a população aceitou meu nome e eu estou acreditando que mais tarde vamos estar comemorando a vitória”.

