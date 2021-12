Irecê quer estrutura hídrica e transporte

Donaldson Gomes, do A TARDE

Leia também: >>Propostas dos candidatos para Irecê e região >>CDL reivindica agroindústria para processar produção >>Território de Irecê deveria ser chamada de "terra da mamona" Multimídia: >>Veja infografia com mapa da viagem de A TARDE pelo interior da BA >>Veja galeria de fotos de Irecê “Nesta terra, em se plantando, tudo dá”. A frase de Pero Vaz de Caminha, estampada em um monumento na cidade de Irecê, é verdadeira em parte para a cidade. A região já foi marcada pela monocultura, quando chegou a responder por mais da metade de todo o feijão consumido no Brasil há 15 anos. Hoje, por outro lado, tem uma pauta agrícola bastante diversificada.



Mais de 60% da produção da mamona da Bahia é proveniente da região, que se destaca ainda com o girassol, outra cultura com potencial para a produção de biodiesel.



Cebola, tomate, beterraba, cenoura e pinha são outros produtos da agricultura familiar com destaque.



É verdade que se trata de um dos solos mais férteis do mundo pelo alto teor de fósforo, mas a região pena com um regime de chuvas irregulares e a falta d’água para irrigação.



No campo, a conta que se faz é a seguinte: em cinco anos, costuma-se ter dois bons e três ruins.



Para aproveitar o grande potencial agrícola da região, explorada basicamente pela agricultura familiar, a região precisa de investimentos na infraestrutura hídrica e de transporte. Boa parte dos produtos do território precisa chegar com brevidade aos mercados consumidores. É o caso da cebola e do tomate, que, em alguns casos, demoram dois dias de caminhão até cidades nos estados de Pernambuco e Alagoas.

Além da questão das estradas, o saneamento básico, ou a falta dele, é um grande problema, chegando a apenas 5% do território, e o acesso à água encanada ainda não é universal, alcançando apenas 85%.



Para dimensionar a importância dos pequenos agricultores, estima-se que as 38 mil propriedades rurais na região estejam divididas por aproximadamente 30 mil produtores.



O padrão é o da família que vive do que consegue retirar da propriedade. Estima-se que as riquezas geradas pela agropecuária cheguem à casa do R$ 1,1 bilhão.



A área de 26,7mil quilômetros quadrados do território Irecê abriga 20 municípios, com uma população total estimada em 415 mil pessoas.

