Institutos divergem, mas apontam Dilma à frente de Serra

As duas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República divulgadas na quarta-feira, 20, pelos institutos Ibope e CNT/Sensus mostram, apesar da variação significativa do resultado entre ambas, que a candidata Dilma Rousseff (PT) aumentou a diferença de pontos sobre o seu adversário José Serra (PSDB), em relação às últimas sondagens divulgadas.

Mudança da pauta dos debates entre os candidatos pode ser a causa do crescimento.

A pesquisa Ibope mostra a petista com 51% dos votos e o tucano com 40%. Na pesquisa Ibope do dia 13 Dilma tinha 49% e Serra figurava com 43%.

Houve um crescimento de 5 pontos percentuais. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 20/10 e ouviu 3.010 eleitores.



O total de votos brancos e nulos somou 5% e o de eleitores que não sabem ou não responderam foi de 4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



Já a pesquisa CNT/Sensus mostra um cenário no qual a candidata Dilma tem 46,8% dos votos e seu adversário, Serra, aparece com 41,8%. Na pesquisa divulgada dia 15/10, Dilma aparecia com 46,8% e Serra com 42,7%. Diferença foi de 4 para 5 pontos percentuais.



Votos brancos e nulos somaram 4,1%, e não souberam responder 7,2%. O levantamento foi feito dias 18 e 19 de outubro com 2 mil entrevistados em 136 municípios de 24 Estados. A margem de erro é de 2,2 pontos.

